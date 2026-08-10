Il precampionato del Toro si è concluso con la vittoria ai rigori contro l'Avellino nel Memorial Sandro Criscitiello. Tra i protagonisti della serata c'è stato anche Saul Coco, che, come riportato da La Stampa, Tuttosport e Gazzetta dello Sport ha parlato delle prime uscite stagionali e del futuro della squadra. Coco si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto dal Toro in questa estate, pur riconoscendo che ci sono ancora margini di crescita: "Io sono contento, e penso che si stia vedendo la crescita della squadra. Di certo, abbiamo molto lavoro da fare e sono arrivati tanti nuovi giocatori, per questo servirà un po’ di tempo prima che si inseriscano perfettamente e prima che tutti, vecchi e nuovi, assimilino completamente le idee dell’allenatore". Per quanto riguarda le richieste di Abate, il difensore ha ribadito il concetto di aggressività, un principio già sottolineato più volte dallo stesso tecnico granata: "La prima richiesta del mister è stata quella di avere una squadra aggressiva. Sicuramente, in tanti momenti ci sarà un Torino che non si difenderà basso, ma proveremo anche ad attaccare nelle zone alte del campo. Questo è un aspetto che a me piace tanto e dà personalità alla squadra". La posizione di Coco resta uno dei temi da monitorare in casa granata. Il difensore non ha però espresso una preferenza particolare, visto che può essere impiegato sul centrodestra, al centro o sul centrosinistra della difesa a tre. Il giocatore ha mostrato fiducia nel percorso della squadra e, parlando della fase difensiva, ha aggiunto: "Ci sono momenti nei quali devi avere la palla, altri in cui si deve essere più compatti. Dobbiamo imparare anche a difenderci con la palla. Così possiamo mettere in difficoltà tutti".

Abate? "Mi ha colpito la sua energia"