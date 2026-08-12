Nella scorsa stagione ha tenuto in piedi l'attacco del Toro, almeno dal punto di vista realizzativo: 11 gol e capocannoniere della squadra. E la sensazione è che anche quest'anno gran parte del peso offensivo sia nuovamente sulle sue spalle. Giovanni Simeone è il totem offensivo su cui si poggerà il Toro, almeno in questa prima parte di stagione. Lo stesso club ha deciso di puntare su di lui un paio di mesi fa, respingendo ogni tentativo del River Plate di riportarlo in patria. E ancora oggi il Cholito sembra essere l'unico attaccante in grado di dare vere garanzie. Il problema è che, dopo le stagioni in cui ha superato la doppia cifra, nella sua carriera non è quasi mai riuscito a confermarsi con continuità. Riuscirà questa volta a invertire la tendenza?

Zapata out, Adams a metà e Kulenovic scommessa

Solo una volta si è riconfermato, quest'anno può essere la seconda?

L'inizio ufficiale si avvicina: tra pochi giorni il Toro scenderà in campo in Coppa Italia contro la Carrarese e, circa una settimana più tardi, sarà già tempo di campionato con l'esordio contro il Milan. In entrambe le partitecosì come dovrebbe esserlo nelle prime settimane della stagione. Il motivo è semplice e riguarda gli altri tre attaccanti.dopo le ricadute al ginocchio e la sua condizione resta un'incognita;invece, è stato il miglior realizzatore del precampionato granata con 7 gol, ma parte comunque dietro a Simeone eCosì, almeno all'inizio, il Toro sembra avere un solo vero punto fermo davanti: il Cholito., l'ultima proprio nella scorsa stagione con gli 11 gol segnati al Toro. La prima volta è stata al Genoa nel 2016/17, con 12 reti, poi la stagione successiva ha fatto ancora meglio con laDopo il calo del 2018/19, con appena 6 gol, è tornato in doppia cifra a Cagliari nel 2019/20, con 12 reti, poi di nuovo la discesa a 6 nel 2020/21. Prima di vivere la sua miglior stagione a Verona: 17 gol nel 2021/22. Dopo tre stagioni più complicate al Napoli, Simeone è tornato a segnare con continuità al Toro, arrivando a 11 gol.il Toro ha scelto di puntare su di lui, Abate sta costruendo una squadra nella quale il Cholito è il principale riferimento offensivo e il nuovo sistema promette di essere più propositivo. Se il gioco granata riuscirà a esaltarlo, Simeone potrebbe avere finalmente la possibilità di confermarsi e non fermarsi alla doppia cifra raggiunta nella stagione precedente.