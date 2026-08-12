Manca sempre meno al primo impegno ufficiale della stagione del Torino. Sabato alle 21.15, i granata scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino contro la Carrarese per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, dando così il via alla stagione 2026/27. A pochi giorni dalla sfida è stata resa nota anche la squadra arbitrale che accompagnerà il debutto ufficiale del Toro. A dirigere l'incontro sarà Paride Tremolada, della sezione AIA di Monza. Gli assistenti saranno Rossi C. e Tempestilli, mentre il quarto ufficiale sarà Marcenaro. In sala Var spazio invece a Piccinini, affiancato da Di Paolo nel ruolo di Avar. Una designazione che completa così il quadro arbitrale per la prima gara ufficiale della squadra di Abate.