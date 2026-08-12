L'edizione odierna de La Repubblica apre con al centro il mercato del Toro. Lucas Perri è ormai in arrivo ed è atteso domani a Caselle, dopodiché svolgerà le visite mediche e porrà la sua firma sul contratto mettendo fine alla telenovela sui portieri. C'è però ancora una tegola da risolvere: "Negli ultimi giorni il portiere brasiliano ha rallentato la propria preparazione a causa di un lieve infortunio al quadricipite; motivo in più che spinge per la conferma del giovane Mascardi al debutto di ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese". La Repubblica prosegue con le altre mosse di Cairo, soprattutto con Njie e Gineitis in prima linea. Entrambi hanno attirato l'interesse del Salisburgo, ma Njie ha richieste anche altrove: "Dopo il buco nell'acqua dell'Anderlecht, sull'esterno svedese si è mosso da settimane il Crystal Palace che gioca al rialzo dopo aver offerto una dozzina di milioni che, con i bonus, possono arrivare anche a 15". Il Salisburgo, invece, vuole inserire anche il centrocampista lituano nella trattiva e può spingersi fino ad una cifra vicina ai 30 milioni per il pacchetto completo.

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