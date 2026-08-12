L'edizione odierna di Tuttosport si c0ncentra sul tema legato ad una possibile cessione di Alieu Njie. Il Salisburgo, su tutti, sta cercando di ingaggiare il jolly offensivo, ma Cairo valuta il giocatore tra i 18 e i 20 milioni e ha già respinto le prime offerte. "Cairo e Petrachi trattano, confidando in un'asta. Perché più che l'Anderlecht, c'è anche il Crystal Palace che al momento offre una cifra più alta rispetto al Salisburgo". A frenare il Toro, sulla proposta inglese è la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato a giugno 2027, al raggiungimento di alcuni obiettivi. Ma c'è anche altro dietro alla figura di Njie, che a maggio ha messo fine al rapporto con l'agenzia svedese che lo aveva rappresentato fino a quel momento: "Da qui la scelta di affidarsi a un procuratore italiano, Sandro Martone. In queste ultime settimane - prosegue Tuttosport - si sono poi registrati numerosi tentativi di varie agenzie di accaparrarsi la procura di un talento con potenzialità importanti come Njie". Alla fine lo svedese sembra aver mantenuto la parola con l'italiano e nel mentre attende gli sviluppi dal mercato.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport