Alphadjo Cissè è il nome nuovo in casa Torino, ma al momento la pista non è calda. Trequartista classe 2006, il Milan l'aveva acquistato per 8 milioni dal Verona in inverno e nella seconda metà di stagione ha giocato al Catanzaro. Il suo è un profilo molto gradito dagli uomini di mercato granata: giovane e italiano, quel tipo di giocatore che Petrachi aveva indicato nella conferenza stampa di presentazione della sua seconda avventura in granata. A dire il vero, il suo profilo era spuntato già a giugno.

Cissè, trattativa complicata con il Milan

LUDBREG, CROATIA - SEPTEMBER 7: Bence Dardai (R) of U19 Germany challenges Alphadjo Cisse of U19 Italy during the UEFA Under-19 Football Friendly Match between U19 Germany and U19 Italy at NK Podravina Stadium on September 7, 2024 in Ludbreg, Croatia. (Photo by Jure Makovec/Getty Images for DFB)

Quello di Cissè è un nome che piace al Torino, ma devono esserci gli incastri giusti affinché la trattativa vada a buon fine. In primo luogo devono verificarsi delle uscite per quanto riguarda la trequarti. Anche così però la trattativa resta molto complicata. Il club rossonero infatti non lo vuole cedere a titolo definitivo e sarebbe disposto a separarsene solo con la formula del prestito secco. Il Torino lo vorrebbe invece con il diritto di riscatto, ma allo stesso tempo il club non ha la volontà di affondare per il classe 2006 in assenza di uscite.