Che Alessio Cacciamani sia uno dei profili più brillanti dell’intero vivaio granata non è certo un mistero. L'esterno classe 2007 sta vivendo un precampionato da protagonista, collezionando prestazioni di livello che hanno acceso i riflettori degli addetti ai lavori dopo un'annata di alto livello con la Juve Stabia. Se da un lato le sue giocate continuano ad attirare le attenzioni di diversi club pronti a offrirgli spazio, dall'altro la posizione della società e del giocatore appare solida: la priorità è proseguire insieme. Il percorso di maturazione in granata procede a gonfie vele e la sensazione è che il momento del grande salto tra i grandi sia ormai imminente. Tra sirene esterne e la voglia di ritagliarsi uno spazio importante, il futuro del gioiello del Toro si preannuncia caldissimo.

Torino, Cacciamani: “Sto vivendo il momento”

Nel postpartita del Partenio-Lombardi, dopo aver infiammato la corsia di sinistra con le sue accelerate, Cacciamani ha concesso un momento speciale ai propri sostenitori. Avvicinato da alcuni tifosi granata, l'esterno classe 2007 si è concesso per qualche battuta sul suo futuro. Tra un sorriso e una battuta, Cacciamani non ha nascosto di voler continuare la sua avventura al Toro: “Mi sto godendo il momento. Sirene di mercato? Sono concentrato sul presente e sulla stagione con il Torino. L’obiettivo ora è giocare in Serie A con questa maglia: la mia priorità è restare al Toro”. Il desiderio principale sembrerebbe vestire ancora la maglia del Toro. Il numero 77 granata, per cui il Toro ha già rifiutato offerte dalla Roma, ha fatto intendere come la sua priorità attualmente sia il percorso di crescita sotto la guida di Ignazio Abate.