TABELLONE CALCIOMERCATO SERIE A

Il Calciomercato della Serie A entra nel vivo: Molte dei club che comporranno il prossimo campionato sono in ritiro e stanno puntando ad aggiornare i propri organici sulla base delle indicazioni degli allenatori. Così si sono creati parecchi movimenti. Arrivati a domenica 19 luglio, riassumiamo i colpi in entrata e in uscita delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino.

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ATALANTA

Acquisti:(c, Cagliari)

Cessioni: Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (d, Chelsea), Maldini (a, Cagliari)

BOLOGNA

Acquisti:(a, Lumezzane),(c, Milan),(d, Real Oviedo),(c, Estudiantes),(p, Roma)

Cessioni: Aebischer (c, Pisa) riscatto, Amey (d, Frosinone), Raimondo (a, Frosinone), Castro (a. Roma), Ravaglia (p. Watford)

CAGLIARI

Acquisti:(c, Roma),(c, Everton),(c, Fiorentina),(c, Leicester),(d, Sudtirol),(a, Atalanta)

Cessioni: Luvumbo (a, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Gallea (d, Juve Stabia), Veroli (d, Sudtirol), Wieteska (d, Wieczysta Kraków)

COMO

Acquisti:(d, Barcellona),(d, Cruzeiro),(c, Getafe),(c, Real Madrid),(c, Catanzaro),(d, Borussia Dortmund)

Cessioni: Sergi Roberto (d, svincolato), Cassandro (d, Palermo), Nucifero (d, Giana Erminio), Felipe Jack (d, Cremonese), Engelhardt (c, Friburgo), Vojvoda (d, Udinese)

FROSINONE

Acquisti:(c, Como),(d, Bologna),(a, Bologna),(d, Genoa),(d, Atalanta),(a, Genoa),(c, svincolato),(p, Palermo),(c, Napoli,(c, Napoli),(d, svincolato)

Cessioni: Dixon (a, Toronto)

FIORENTINA

Acquisti:(c, Bologna) riscatto,(c, Atalanta) riscatto,(d, Gremio),(d, Tottenham),(c, Udinese),(d, Bournemouth),(c, Trabzonspor),(d, Real Madrid),(d, Juventus),(c, Real Madrid)

Cessioni: Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Fazzini (c, Cagliari), Gosens (d, Schalke 04), Richardson (c, Le Havre), Bianco (c, Modena), Distefano (a, Empoli), Barak (c, Apoel Nicosia), Scuderi (d, Juve Stabia), Comuzzo (d, Torino), Balbo (d, Sturm Graz), Moreno (d, Venezia), Sohm (c, Fiorentina)

GENOA

Acquisti:(a, Milan) riscatto,(d, Varesina),(c, Roma) presito con obbligo di riscatto,(c, Thun),(c, Modena),(d, Juventus),(c, Marsiglia)

Cessioni: Ekhator (a, Juventus), Consiglio (p, Modena), Odero (p, Modena), Debenedetti (a, Cesena), Vogliacco (d, Cremonese)

INTER

Acquisti:(c, Bruges) riacquisto,(d, Manchester City) riscatto,(p, Lazio),(c, Modena),(d, svincolato)

Cessioni: Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), De Vrij (d, svincolato), Carboni (d, Parma), Dumfries (d, Real Madrid), Akinsanmiro (c, Monza)

JUVENTUS

Acquisti:(a, Lipsia) riscatto,(a, Nizza) riscatto,(a, Genoa),(d, svincolato),(a, Bayer Leverkusen),(a, Psg)

Cessioni: Vlahovic (a, svincolato), Pietrelli (c, Vicenza), Faticanti (c, Avellino), Openda (a, Lione), Rouhi (d, Carrarese), Adzic (a, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)

LAZIO

Acquisti:(d, Villareal),(d, svincolato),(c, Real Madrid)

Cessioni: Gila (d, Milan), Calvani (d, Milan)

LECCE

Acquisti:(a, Paris Fc)

Cessioni: Camarda (a, Milan) controriscatto, Ramadani (c, Corum)

MILAN

Acquisti:(a, Lecce) controriscatto,(a, PSG),(d, Lazio),(d, Troyes)

Cessioni: Bennacer (c, svincolato)

MONZA

Acquisti:(d, Fiorentina) riscatto,(c, Estoril),(d, Fiorentina),(d, Sporting),(a, Benfica),(c, Inter),(a, Monza)

Cessioni: Hernani (c, Palermo), Azzi (d, Modena), Ravanelli (d, Sampdoria)

NAPOLI

Acquisti:(a, Sporting) riscatto,(a, Manchester United) riscatto,(p, Torino) riscatto

Cessioni: Juan Jesus (d, svincolato), Elmas (c, Lipsia) fine prestito, Hasa (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone), Gutierrez (d, Bayer Leverkusen)

PARMA

Acquisti:(c, Venezia) riscatto,(a, Milan),(c, Inter Miami) riscatto,(p, Juventus),(difensore, dall'Inter),(a, Borussia Dortmund),(a, Atalanta)

Cessioni: Estevez (c, svincolato), Sits (a, Dordrecht), Martinez (c, Arezzo), Tigani (c, Ospitaletto), Cardinali (a, Spezia), Benedyczak (a, Kasımpaşa)

ROMA

Acquisti:(a, Aston Villa) riscatto,(d, Hellas Verona) riscatto,(a, Bologna)

Cessioni: Sangaré (d, Elche), Saud Abdulhamid (d, Lens), Baldanzi (c, Genoa), Romano (c, Cagliari), Celik (d, svincolato), Pagano (c, Cesena), Dovbyk (a, Bologna), Angelino (d, Deportivo La Coruna), Kumbulla (d, Rayo Vallecano)

SASSUOLO

Acquisti:(p, Ipswich Town) riscatto,(d, Torino) riscatto,(a, Verona),(a, Juventus)

Cessioni: Tressoldi (d, Atletico Mineiro), Muharemovic (d, Leeds), Mulattieri (a, Verona), Leone (c, Arezzo)

UDINESE

Acquisti:(a, Metz) riscatto,(a, Galatasaray) riscatto,(c, Watford),(c, Athletic Bilbao),(d, Como)

Cessioni: Sava (p, Craiova), Nunziante (p, Arezzo), Atta (c, Fiorentina), Bravo (a, Watford), Pafundi (a, Catanzaro), Payero (c, Watford), Zemura (d, Watford)

VENEZIA

Acquisti:(c, Juve Next Gen) riscatto,(c, svincolato),(c, Lecce) -(d, Valencia),(a, Lech Poznan),(c, Pescara),(d, Verona),(a, Sparta Praga),(d, Saragozza),(a, Siviglia),(d, Fiorentina),(c, Fiorentina)

Cessioni: Doumbia (c, Sporting Lisbona), Svoboda (d, Brighton), Plizzari (p, Sudtirol), Korac (d, Verona), Busato (d, svincolato), Cannavò (a, Spezia), Fila (a, Avellino), Compagnon (a, Verona), Tavernaro (c, Vis Pesaro), Berengo (c, Vis Pesaro), Mariani (c, Vis Pesaro), Sidibé (d, Vitòria Sc), Bjarkason (c, Sudtirol)