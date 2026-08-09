La tabella aggiornata con gli affari conclusi tra partenze e arrivi di tutti i club di Serie A, eccetto il Torino
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TABELLONE CALCIOMERCATO SERIE A
Il Calciomercato della Serie A entra nel vivo: Molte dei club che comporranno il prossimo campionato sono in ritiro e stanno puntando ad aggiornare i propri organici sulla base delle indicazioni degli allenatori. Così si sono creati parecchi movimenti. Arrivati a domenica 19 luglio, riassumiamo i colpi in entrata e in uscita delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino.
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ATALANTAAcquisti: Gaetano (c, Cagliari)
Cessioni: Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (d, Chelsea), Maldini (a, Cagliari)
BOLOGNAAcquisti: Caccavo (a, Lumezzane), Pobega (c, Milan), Alhassane (d, Real Oviedo), Amondarain (c, Estudiantes), Dovbyk (p, Roma)
Cessioni: Aebischer (c, Pisa) riscatto, Amey (d, Frosinone), Raimondo (a, Frosinone), Castro (a. Roma), Ravaglia (p. Watford)
CAGLIARIAcquisti: Romano (c, Roma), Akarakiri (c, Everton), Fazzini (c, Fiorentina), Winks (c, Leicester), Kofler (d, Sudtirol), Maldini (a, Atalanta)
Cessioni: Luvumbo (a, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Gallea (d, Juve Stabia), Veroli (d, Sudtirol), Wieteska (d, Wieczysta Kraków)
COMOAcquisti: Cuenca (d, Barcellona), Kaiki (d, Cruzeiro), Milla (c, Getafe), Nico Paz (c, Real Madrid), Liberali (c, Catanzaro), Couto (d, Borussia Dortmund)
Cessioni: Sergi Roberto (d, svincolato), Cassandro (d, Palermo), Nucifero (d, Giana Erminio), Felipe Jack (d, Cremonese), Engelhardt (c, Friburgo), Vojvoda (d, Udinese)
FROSINONEAcquisti: Konè (c, Como), Amey (d, Bologna), Raimondo (a, Bologna), G. Calvani (d, Genoa), Cittadini (d, Atalanta), Fini (a, Genoa), El Azzouzi (c, svincolato), Desplanches (p, Palermo), Zerbin (c, Napoli, Hasa (c, Napoli), Akpoguma (d, svincolato)
Cessioni: Dixon (a, Toronto)
FIORENTINAAcquisti: Fabbian (c, Bologna) riscatto, Brescianini (c, Atalanta) riscatto, Viery (d, Gremio), Dragusin (d, Tottenham), Atta (c, Udinese), Jimenez (d, Bournemouth), Oulai (c, Trabzonspor), Valdepenas (d, Real Madrid), Joao Mario (d, Juventus), Mastantuono (c, Real Madrid)
Cessioni: Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Fazzini (c, Cagliari), Gosens (d, Schalke 04), Richardson (c, Le Havre), Bianco (c, Modena), Distefano (a, Empoli), Barak (c, Apoel Nicosia), Scuderi (d, Juve Stabia), Comuzzo (d, Torino), Balbo (d, Sturm Graz), Moreno (d, Venezia), Sohm (c, Fiorentina)
GENOAAcquisti: Colombo (a, Milan) riscatto, Marcelo Vaz (d, Varesina), Baldanzi (c, Roma) presito con obbligo di riscatto, Meichtry (c, Thun), Wiafe (c, Modena), Puczka (d, Juventus), Traoré (c, Marsiglia)
Cessioni: Ekhator (a, Juventus), Consiglio (p, Modena), Odero (p, Modena), Debenedetti (a, Cesena), Vogliacco (d, Cremonese)
INTERAcquisti: Stankovic (c, Bruges) riacquisto, Akanji (d, Manchester City) riscatto, Provedel (p, Lazio), Massolin (c, Modena), Stones (d, svincolato)
Cessioni: Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), De Vrij (d, svincolato), Carboni (d, Parma), Dumfries (d, Real Madrid), Akinsanmiro (c, Monza)
JUVENTUSAcquisti: Openda (a, Lipsia) riscatto, Boga (a, Nizza) riscatto, Ekhator (a, Genoa), Celik (d, svincolato), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (a, Psg)
Cessioni: Vlahovic (a, svincolato), Pietrelli (c, Vicenza), Faticanti (c, Avellino), Openda (a, Lione), Rouhi (d, Carrarese), Adzic (a, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)
LAZIOAcquisti: Pedraza (d, Villareal), Doekhi (d, svincolato), Galassi (c, Real Madrid)
Cessioni: Gila (d, Milan), Calvani (d, Milan)
LECCEAcquisti: Geubbels (a, Paris Fc)
Cessioni: Camarda (a, Milan) controriscatto, Ramadani (c, Corum)
MILANAcquisti: Camarda (a, Lecce) controriscatto, Ramos (a, PSG), Gila (d, Lazio), Diawara (d, Troyes)
Cessioni: Bennacer (c, svincolato)
MONZAAcquisti: Lucchesi (d, Fiorentina) riscatto, Foe Ondoa (c, Estoril), Kouadio (d, Fiorentina), Mangas (d, Sporting), Varela (a, Benfica), Akinsamiro (c, Inter), Robinson (a, Monza)
Cessioni: Hernani (c, Palermo), Azzi (d, Modena), Ravanelli (d, Sampdoria)
NAPOLIAcquisti: Alisson Santos (a, Sporting) riscatto, Hojlund (a, Manchester United) riscatto, Milinkovic Savic (p, Torino) riscatto
Cessioni: Juan Jesus (d, svincolato), Elmas (c, Lipsia) fine prestito, Hasa (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone), Gutierrez (d, Bayer Leverkusen)
PARMAAcquisti: Nicolussi Caviglia (c, Venezia) riscatto, Lontani (a, Milan), Cremaschi (c, Inter Miami) riscatto, Daffara (p, Juventus), Carboni (difensore, dall'Inter), Diallo (a, Borussia Dortmund), El Bilal Toure (a, Atalanta)
Cessioni: Estevez (c, svincolato), Sits (a, Dordrecht), Martinez (c, Arezzo), Tigani (c, Ospitaletto), Cardinali (a, Spezia), Benedyczak (a, Kasımpaşa)
ROMAAcquisti: Malen (a, Aston Villa) riscatto, Ghilardi (d, Hellas Verona) riscatto, Castro (a, Bologna)
Cessioni: Sangaré (d, Elche), Saud Abdulhamid (d, Lens), Baldanzi (c, Genoa), Romano (c, Cagliari), Celik (d, svincolato), Pagano (c, Cesena), Dovbyk (a, Bologna), Angelino (d, Deportivo La Coruna), Kumbulla (d, Rayo Vallecano)
SASSUOLOAcquisti: Muric (p, Ipswich Town) riscatto, Walukiewicz (d, Torino) riscatto, Bowie (a, Verona), Adzic (a, Juventus)
Cessioni: Tressoldi (d, Atletico Mineiro), Muharemovic (d, Leeds), Mulattieri (a, Verona), Leone (c, Arezzo)
UDINESEAcquisti: Gueye (a, Metz) riscatto, Zaniolo (a, Galatasaray) riscatto, Chakvetadze (c, Watford), Unai Gomez (c, Athletic Bilbao), Vojvoda (d, Como)
Cessioni: Sava (p, Craiova), Nunziante (p, Arezzo), Atta (c, Fiorentina), Bravo (a, Watford), Pafundi (a, Catanzaro), Payero (c, Watford), Zemura (d, Watford)
VENEZIAAcquisti: Compagnon (c, Juve Next Gen) riscatto, Basic (c, svincolato), Helgason (c, Lecce) - Correia (d, Valencia), Lisman (a, Lech Poznan), L. Berardi (c, Pescara), Bella Kotchap (d, Verona), A. Rrahmani (a, Sparta Praga), Gomes (d, Saragozza), Akor Adams (a, Siviglia), Moreno (d, Fiorentina), Sohm (c, Fiorentina)
Cessioni: Doumbia (c, Sporting Lisbona), Svoboda (d, Brighton), Plizzari (p, Sudtirol), Korac (d, Verona), Busato (d, svincolato), Cannavò (a, Spezia), Fila (a, Avellino), Compagnon (a, Verona), Tavernaro (c, Vis Pesaro), Berengo (c, Vis Pesaro), Mariani (c, Vis Pesaro), Sidibé (d, Vitòria Sc), Bjarkason (c, Sudtirol)
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