Perri avrà la porta, ma Mascardi si è fatto sentire. Il brasiliano è ormai a un passo dal Torino e, salvo sorprese, sarà lui a partire davanti a tutti nella nuova stagione. Nel frattempo, però, il giovane portiere arrivato durante il ritiro di Pinzolo ha sfruttato l'ultima occasione per mettersi in mostra. Classe 2006, Mascardi è entrato nel gruppo con poca esperienza ma senza timori reverenziali, mostrando fin dalle prime uscite personalità e sicurezza tra i pali. Un segnale interessante per il Torino, che ha deciso di cambiare volto anche in porta dopo una stagione in cui Israel e Paleari si sono alternati senza trovare una vera continuità. Adesso il titolare designato è Perri, mentre Mascardi si prepara a crescere alle sue spalle. Ma con la voglia di farsi trovare pronto.

Mascardi, il secondo che si è già fatto notare

Un metro e novanta, una struttura importante e una personalità che non sembra risentire della giovane età, anzi: i suoi 19 anni non sono che un enorme punto a suo favore. Mascardi sa di avere davanti un portiere destinato a essere il titolare, ma non per questo vuole limitarsi ad aspettare e nell'ultima amichevole contro l'Avellino ha avuto modo di dimostrarlo: il Torino ha concesso diverse occasioni e lui ha risposto presente, intervenendo più volte per proteggere il risultato. Poi, ai rigori, è arrivata la conferma più evidente, con tre parate. Il risultato conta fino a un certo punto, trattandosi di una partita d'agosto, ma la prestazione ha lasciato il segno, e i tifosi lo hanno notato. Adesso il giovane portiere deve continuare sulla stessa strada: lavorare, crescere e farsi trovare pronto quando arriverà la sua occasione. La gerarchia è definita, ma Mascardi ha già dimostrato di poter essere una riserva di ottima fattura.

Perri, l'incastro con il Leeds e il dubbio Coppa Italia

Per vedere Perri in granata manca ancora un po' di tempo, quello necessario a limare gli ultimi dettagli.Il Torino ha dovuto aspettare che il Leeds trovasse il sostituto del brasiliano e l'incastro si è completato con James Trafford, ufficializzato dal club inglese per 47 milioni di euro. Ora la strada si è aperta: restano da completare le pratiche burocratiche, poi, salvo sorprese, Perri potrà raggiungere la squadra e iniziare la sua nuova avventura. L'obiettivo è averlo a disposizione dalla prossima settimana, ma c'è un appuntamento che incombe: il 15 agosto il Torino debutterà in Coppa Italia contro la Carrarese. Se il nuovo numero uno non dovesse essere ancora pronto, toccherà a Mascardi. Una possibilità concreta per il giovane portiere, che contro l'Avellino ha già dimostrato di poter reggere la pressione. La gerarchia, però, resta chiara: Perri sarà il titolare, Mascardi il vice chiamato a crescere e farsi trovare pronto. Paleari dovrebbe invece scivolare al terzo posto, dopo aver tolto le castagne dal fuoco durante la scorsa stagione. Israel, infine, resta sul mercato: la nuova porta granata è ormai pronta a cambiare volto.