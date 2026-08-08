Il Torino batte per 4-2 dopo i calci di rigore l'Avellino allo stadio Partenio-Adriano Lombardi e rimedia una vittoria dal dischetto nella sua ultima amichevole di questa preparazione estiva. Dopo il vantaggio firmato Nikola Vlasic, fortunato ma bravo a crederci su un appoggio di testa errato di un giocatore dell'Avellino, gli irpini hanno pareggiato a circa 10 minuti dal termine del match con un bel gol di Di maggio. Nella ripresa l'Avellino si mostra pimpante, ma trova il pareggio nel momento migliore del Toro. Ai rigori è decisivo Diego Mascardi, che para tre rigori agli irpini e trascina i granata alla vittoria finale. Il Toro porta quindi a casa il trofeo, ma la testa è già a una settimana di distanza alla gara di Coppa Italia con la Carrarese.

Avellino-Torino 2-4 dcr: il tabellino

Reti: pt 11’ Vlasic, st 37’ Di Maggio

Sequenza rigori: Di Maggio sbagliato (A), Adams sbagliato (T), Cancelotti sbagliato (A), Kulenovic gol (T), Palmiero sbagliato (A), Aboukhlal gol (T), Favilli gol (A), Coco gol (T)

AVELLINO (4-3-1-2): Martinelli; Moruzzi (st 17’ Sala), Simic (st 17’ Enrici), Izzo (st 33’ Fontanarosa), Cancellotti; Sounas (st 17’ Palmiero), Besaggio (st 33’ Faticanti), Palumbo (st 33’ Di Maggio); Russo (st 43’ Spadoni); Fila (st 33’ Pandolfi), Biasci (st 33’ Favilli) A disposizione: Iannarilli, Sassi, Maisto, Aloisi, Vignoli. Allenatore: Nesta.

TORINO FC (3-4–2-1): Mascardi; Coco, Comuzzo (st 32’ Ismajli), Comert (st 45’ Biraghi); Dembèlè (st 1’ Pedersen), Luongo (st 1’ Ilkhan), Gineitis (st 18’ Casadei), Cacciamani (st 45’ Aboukhlal); Vlasic (st 32’ Fitz-Jim), Njie (st 32’ Kulenovic); Simeone (st 32’ Adams). A disposizione: Paleari, Siviero, Oristanio, Pellini. Allenatore: Abate.