Ignazio Abate si è fermato al termine del match amichevole tra Torino e Avellino ai microfoni di Sportitalia per commentare la partita dei suoi ragazzi. Riguardo alla vittoria del trofeo, che certifica il lavoro che sta svolgendo nella preparazione estiva del Toro, il tecnico ha commentato: "Siamo soddisfatti della vittoria, ma c'è ancora da lavorare tanto". L'ex Juve Stabia e Ternana in risposta ad una domanda in merito alla sua soddisfazione del mercato granata fin qui ha affermato: "Devo pensare a tirare fuori il meglio dall'organico che ho. Siamo allineati con la società sul mercato". E in merito all'esperienza che sta vivendo al Toro ha poi aggiunto: "Sono in una grande piazza, son felice di aver vinto ma il difficile viene ora"