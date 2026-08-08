Diego Mascardi nel post partita di Avellino-Torino: "Che soddisfazione essere riuscito a parare 3 rigori"
Avellino-Torino 2-4 d.c.r., il postpartita: "Gara pre-campionato ma già intensa" (VIDEO)
Diego Mascardi è stato il protagonista del trionfo ai rigori del Torino contro l'Avellino. Il neo portiere granata ha parato 3 tentativi dal dischetto degli irpini e ha trascinato i granata alla vittoria. Al termine della gara l'estremo difensore nato a Carrara ha commentato la sfida ai microfoni di Sportitalia: "Oggi è stata una grande soddisfazione aver parato 3 rigori su 4. Ma la cosa più importante è aver aiutato la squadra". Il pensiero è già al primo appuntamento ufficiale della stagione contro la Carrarese: "Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno in Coppa Italia".
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