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LUKIC

Oggi, giovedì 13 agosto, Sasa Lukic compie 29 anni e festeggerà il compleanno in Inghilterra dove è pronto a vivere una nuova esperienza in Premier League con la maglia dell’Ipswich Town, in prestito dal Fulham. Fino a pochi anni fa, il centrocampista serbo indossava invece quella granata con il numero 10 sulle spalle, dopo aver collezionato 168 presenze, 14 gol e 6 assist all'ombra della Mole.

Quella fascia da capitano e quella maglia numero 10 sembravano destinate a restare sue a lungo, ma il percorso di Lukic in granata si è interrotto con il trasferimento in Inghilterra per circa 10 milioni di euro: una cessione diventata simbolo dell’era Cairo, non tanto per la cifra quanto per ciò che rappresentava: il serbo era arrivato al Torino come giovane investimento, aveva iniziato dalla panchina e, stagione dopo stagione, si era conquistato un ruolo da protagonista. Il percorso racconta bene anche la dimensione più aziendale della gestione Cairo: valorizzare i giocatori, farne crescere il valore e trasformare il lavoro sul campo in operazioni di mercato. Ma quali sono state le cessioni più redditizie della storia recente del Torino? Vediamo le principali.

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