Come sarà la formazione del Milan all'esordio contro il Toro? (Video)

Grigliata o partita? Arriva il 15 di agosto, per molti vuol dire grigliata, per altri vacanze, per alcuni solo un weekend di pausa prima di tornare a lavoro. Ma per il Torino vuol dire "comincia la stagione". Sabato 15 agosto alle 21:15 andrà in scena la prima partita ufficiale dei granata di Ignazio Abate: allo stadio Olimpico Grande Torino arriva la Carrarese di Gabriele Cioffi, a sfidare la formazione di casa per il turno preliminare di Coppa Italia. Cosa faranno i lettori di Toro News?

Ferragosto con il Torino? Il sondaggio per i lettori di Toro News

SONDAGGIO - Ferragosto con il Torino, seguirete la Coppa Italia? Sì, sarò allo stadio Sì, la seguirò in TV No, vorrei ma non posso A Ferragosto? Anche no, grazie Sì, la seguirò in TV 61% 27 voti A Ferragosto? Anche no, grazie 27% 12 voti Sì, sarò allo stadio 9% 4 voti No, vorrei ma non posso 2% 1 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Grigliata o partita? Si comincia con la stagione 2026/27: alle 21:15 di venerdì 15 agosto il fischio d'inizio di Torino-Carrarese. Il turno preliminare di Coppa Italia vuol dire dentro o fuori per la formazione granata e per quella di Carrara. Gabriele Cioffi dovrà gestire alla prima gara ufficiale la pesante eredità di Calabro. E Abate vorrà dare seguito a una positiva preparazione estiva. Ma cosa faranno i tifosi granata? Lettori di Toro News, fateci sapere i vostri piani per Ferragosto nel sondaggio qui sotto.