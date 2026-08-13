Il reparto dei portieri continua ad essere molto discusso all'interno dell'ambiente granata. Porte "chiuse" per Israel, mentre Paleari ha convinto fino ad un certo punto, l'arrivo di Mascardi è stato il primo di questa rivoluzione che Petrachi sta portando avanti. Si è parlato tanto di Lucas Perri, portiere classe 1997 in forza al Leeds. È il profilo più chiacchierato del momento.

Perri, un'eccezione di Petrachi

LEEDS, ENGLAND - MARCH 08: Lucas Perri of Leeds United celebrates after Lukas Nmecha of Leeds United (not pictured) scores a goal which was later ruled out for handball following a VAR review during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Leeds United and Norwich City on March 08, 2026 in Leeds, England. (Photo by George Wood/Getty Images)

Il nome di Perri circola da diversi mesi all'interno del Torino, nei piani di Petrachi si tratta della prima scelta per quanto riguarda il reparto. Beninteso, Mascardi al momento ha risposto presente alla grande e per entrambi una sana competizione potrebbe giovare. La cosa particale di questa vicenda è che solitamente Petrachi parla di determinati profili, salvo poi optare per giocatori che non erano stati minimamente accennati. Una sorta di depistaggio, forse per eludere interessi di altre squadre. Perri, allo stato attuale delle cose, rappresenta il vero e proprio strappo alla regola da parte del direttore sportivo. Intanto il Torino si gode Mascardi, in attesa di novità sul brasiliano.