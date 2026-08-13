"Dal super attacco all'attacco da svegliare". Così apre l'edizione odierna de La Stampa riferendosi al reparto che più di ogni altro si è mostrato indietro di condizione durante l'estate: "Dal Cholito che si è eclissato subito dopo aver inaugurato il tour delle amichevoli con il primo gol assoluto a Ché Adams rientrato dai Mondiali a fine luglio con una forma da ritrovare, obiettivo ancora in corso. E poi c'è l'eterno Zapata, che non ha potuto giocare nemmeno un minuto nei sei test estivi, facendo peggio della scorsa stagione quando si doveva ancora riprendere bene dopo il crac al ginocchio sinistro". Il migliore dell'estate a sorpresa è stato Kulenovic con 7 gol realizzati, che però è nelle retrovie del progetto granata. Le vere sirene arriveranno dopo le sfide d'agosto: in Coppa Italia contro la Carrarese e all'esordio in Serie A contro il Milan. Intanto il Toro prosegue anche nella costruzione della mediana e Petrachi incontrerà nei prossimi giorni il Napoli per due giocatori. "Il primo è Cajuste: il Torino è pronto a chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto, l'altro - conclude La Stampa - è Folorunsho per il quale ha proposto un prestito oneroso a 500 mila euro con opzione a 6 milioni. In attesa che l'attacco si svegli".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa