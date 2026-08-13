Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
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L'edizione odierna di Tuttosport apre con le trattative sul mercato per la mediana del Toro. L'asse è quello che negli ultimi anni ha portato diversi nomi da una parte e dall'altra: Napoli-Torino. Il nome è quello di Jens Cajuste. "Intanto si registra l'interesse di Petrachi che ha avviato i contatti con Manna per il mediano classe 1999. Un affare che piò decollare dopo ferragosto". Il giocatore, che non è stato riscattato dall'Ipswich Town, non resterà alla corte di Allegri e al Toro serve uno con le sue doti fisiche e di copertura. "Dal Napoli c'è stata un'apertura verso l'opzione Torino, con la formula più gradita nella città del Mole, ovvero quella del prestito (oneroso da 500-600 mila euro) con diritto di riscatto per un pacchetto complessivo da circa 6 milioni". La trattativa sembra fattibile per i granata, che prima però dovranno piazzare qualcuno in uscita tra i tanti centrocampisti sul mercato.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport
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