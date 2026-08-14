"Il ritorno al Grande Torino e l'esordio di Abate". Tra le pagine de La Stampa, viene dedicato un focus sull'esordio della formazione guidata da Ignazio Abate. Dopo 83 giorni dall'ultima gara casalinga, il Torino torna a giocare al Grande Torino contro la Carrarese per il primo turno di Coppa Italia: "La sfida di Coppa Italia contro la Carrarese sarà un brivido per lui, oltre che una prova generale della sua prima volta da tecnico in Serie A dove per una curiosa coincidenza troverà quel Milan in cui ha giocato 308 partite dal 2009 al 2019 e che poi l'ha lanciato nella sua nuova vita sulla panchina". Sono cinque i nuovi calciatori pronti al debutto: il portiere Mascardi, il trequartista Oristanio, il centrocampista Fitz-Jim e i due difensori Comuzzo e Cömert: "Pietro Comuzzo ed Eray Cömert sono gli ultimi arrivati in granata, insieme al centrocampista olandese Fitz-Jim, ma Abate li ha subito schierati titolari nelle due amichevoli contro Burnley e Avellino. L'ex viola ha subito dato i giusti segnali, giocando a destra nella difesa a tre, mentre lo svizzero è apparso più in difficoltà a sinistra". Per Mascardi si stratta di un ritorno a casa: " La partita con la Carrarese sarà un banco di prova importante per la nuova difesa Co.Co.Co., ma anche per Mascardi che potrebbe giocare titolare nella notte di Ferragosto: per lui, nato e cresciuto a Carrara, varrebbe doppio l'esordio domani sera"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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