La fede, sopra ogni altra cosa. Un mantra del mondo del calcio, un attaccamento viscerale verso la propria squadra del cuore. Una scelta quasi tribale, che va oltre ogni sentimento. Questo sicuramente è uno degli aspetti più romantici del mondo del pallone: la propria squadra del cuore sopra ogni altra cosa. Anche nei momenti più duri e bui, quelli della scarsità di risultati o di ambizioni, c'è sempre quell'attaccamento, consapevoli che nonostante tutto quella squadra ci sarà sempre. Nonostante tutto, appunto. Ne sanno qualcosa sicuramente i tifosi della Sampdoria, che non stanno vivendo esattamente il loro periodo migliore come sostenitori della società blucerchiata. Eppure i supporters hanno risposto presente alla campagna acquisti, raggiungendo un ottimo risultato.

Sampdoria, superati 18.000 abbonamenti

GENOA, ITALY - MAY 03: Players and staff of Sampdoria pose for a picture under a giant banner that says "Keep hands off Sampdoria" prior to kick-off in the Serie A match between UC Sampdoria and Torino FC at Stadio Luigi Ferraris on May 3, 2023 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Numeri importanti per la società blucerchiata, nonostante un periodo davvero complicato. Forse il peggiore della storia recente della squadra ligure, che solo fino a pochi anni fa giocava in massima serie. Dalla Serie A all'incubo Serie C, sfiorato per un pelo. La tempesta imperversa, con mare forza 9 costante: eppure i marinai blucerchiati affrontano la burrasca assieme alla propria squadra. Un bellissimo messaggio di attaccamento alla squadra: la Sampdoria sfonda il muro dei 18mila abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026/27 di Serie B. La società ha accolto questo risultato con grande soddisfazione tramite un comunicato stampa: "Un risultato che conferma il grande entusiasmo della tifoseria blucerchiata e che arriva con la vendita libera ormai nel vivo. Dopo il boom delle conferme, con la Gradinata Sud non più disponibile e un numero sempre crescente di rinnovi negli altri settori, anche i nuovi abbonamenti stanno procedendo a ritmo sostenuto". Perché è sempre un "Nonostante tutto, sempre assieme".

Un traguardo raggiunto senza grandi risultati sportivi

Dove si trova però l'eccezionalità di questo traguardo? Sicuramente la passione dei giocatori resta primaria e fondamentale, ma è la risposta che essi hanno dato anche se il periodo storico non corrisponde alle ambizioni di un club così prestigioso e con una storia ben definita all'interno del panorama calcistico italiano. Ricapitolando, la Sampdoria nei suoi ultimi anni di Serie A, non ha mai dato la sensazione di voler uscire dall'antro di "piccola", andando anche incontro a problemi societari che hanno complicato e non poco la situazione. La retrocessione in Serie B, le polemiche e i risultati non positivi però non hanno scalfito la passione dei tifosi, che hanno risposto presente. 18.000 abbonamenti sono un grande risultato e sicuramente si arriverà oltre i 20.000. Non male per una piazza che da anni sta faticando. Perché alla fine "il cuore ha le sue ragioni che la ragione non comprende".