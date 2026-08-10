I test di preparazione sono finiti, per il Toro adesso arriva il momento di fare sul serio perché le partite amichevoli estive sono terminate e ora inizia la stagione ufficiale con le prime gare che contano davvero. Sabato alle ore 21:15 i granata scenderanno infatti in campo allo stadio Olimpico Grande Torino con la Carrarese per il primo impegno in Coppa Italia. Il tecnico Ignazio Abate è pronto alla sua prima panchina con questa nuova squadra e ha già affermato dopo l'ultima amichevole di essere allineato alla società sul mercato ma non solo. Ripercorriamo adesso come sono andate le partite del Torino nel corso di questo primo mese di lavoro con il nuovo allenatore con ben sei amichevoli disputate: tre in quota nel ritiro di montagna a Pinzolo e tre invece successive a questo periodo in Val Rendena.

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Le tre amichevoli del Toro in ritiro a Pinzolo: goleada e poi tonfo col Cittadella

Nel mondo del calcio si sa, spesso in estate non è semplice brillare o ben figurare nelle amichevoli che si disputano durante il ritiro perché c'è da fare i conti con i carichi di lavoro e gestire tutte le fatiche e le novità della preparazione. Il Toro nelle prime due amichevoli giocate in ritiro a Pinzolo ha mostrato buone cose riuscendo a vincere con un netto 0-13 la gara di debutto proprio contro i dilettanti padroni di casa dele poi piegando anche di misura 1-0 l'che milita in Serie C. Per quanto il risultato non sia mai importante o ciò che conta in questi test, per Abate erano due note liete perché erano arrivate risposte positive da diversi membri della rosa e anche la difesa aveva funzionato bene. In seguito però, il ritiro in Trentino Alto Adige si è concluso con la sconfitta per 0-1 contro il(anch'essa di Serie C) nella terza e ultima amichevole in quota, un ko che certamente non ha fatto piacere ad Abate o ai tifosi ma che non ha buttato giù il morale e ha fatto proseguire poi il lavoro al Filadelfia.

PINZOLO, ITALY - JULY 25: Alessio Cacciamani of Torino heads the ball during the pre-season friendly match between Torino FC and AS Cittadella at Campo Sportivo Comunale Pineta on July 25, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Torino, tre vittorie dopo il ritiro di Pinzolo: arrivano buoni segnali dai giovani

Nel corso di questo primo mese di lavoro con il nuovo allenatore Abate, il Toro ha organizzato anche un'amichevole in terra inglese. I granata sono infatti riusciti a vincere 0-1 sul campo del(seconda divisione inglese) grazie alla rete di Dembele, terzino rientrato dal prestito al Mantova. Dopo il successo in Inghilterra, per Vlasic e compagni è stato tempo di giocare finalmente una gara amichevole di fronte al proprio pubblico del Filadelfia, luogo che il nuovo tecnico granata ha intenzione di provare a rendere di maggior vicinanza tra la squadra e i tifosi. La quinta amichevole estiva del Torino è stata infatti quella vinta 3-1 contro il, altra formazione di Serie C. Si è trattato di un test utile per mettere altri minuti nelle gambe e di prepararsi al meglio dal punto di vista tattico in vista del debutto di Ferragosto in Coppa Italia. Infine, la sesta e ultima amichevole del Toro (la terza extra-ritiro) si è tenuta ad, contro i padroni di casa allenati da Sandro Nesta (Serie B) in occasione del memorial Criscitiello ed è stato un match pareggiato 1-1 nei 90 minuti ma che ha permesso a tutti di vedere all'opera una grande prova tra i pali del giovane Mascardi che ha salvato tre rigori, donando così il successo per 2-4 ad Abate in questo torneo amichevole.