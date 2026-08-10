Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A. Tra circa due settimane, più precisamente sabato 22 agosto, prenderà il via la stagione 2026/27. Nel frattempo, però, il calciomercato è ancora nel pieno della sua attività e continuerà fino al 1° settembre: le venti rose che si contenderanno il prossimo campionato sono quindi ancora tutte da definire. La Serie A, però, non aspetta e il conto alla rovescia è già iniziato. La domanda, dunque, sorge spontanea: come giocherebbero oggi le 20 squadre del campionato italiano? Tra nuovi acquisti, conferme e trattative ancora in corso, ecco una panoramica delle possibili formazioni, fotografando la situazione a due settimane dal via.

Atalanta

Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Hien, Bernasconi; Ederson, De Roon, Pasalic; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori.Maurizio Sarri.

Ballottaggi: Djimisti/Hien, Kolasinac/Bernasconi, Gaetano/Pasalic, Samardzic/Ederson, Krstovic/Scamacca.

Bologna

Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro, Odgaard; Orsolini, Dovbyk, Rowe.Domenico Tedesco.

Ballottaggi: Vitik/Lucumi, Zortea/Holm, Pobega/Moro, Bernardeschi/Odgaard.

Cagliari

Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez; Zappa, Adopo, Winks, Fazzini, Obert; Esposito, Borrelli.Fabio Pisacane.

Ballottaggi: Romano/Winks, Deiola/Fazzini, Maldini/Esposito, Mendy/Borrelli.

Como

Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.Cesc Fabregas.

Ballottaggi: Kempf/Chalobah, Valle/Kaiki, Milla/Da Cunha, Liberali/Diao.

Fiorentina

De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez; Fagioli, Oulai, Atta; Mastantuono, Kean, Gudmundsson.Fabio Grosso.

Ballottaggi: JoaoMario/Dodò, Pongracic/Viery, Valdepenas/Jimenez, Mandragora/Fagioli, Ndour/Atta.

Frosinone

Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Hasa, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.Massimiliano Alvini.

Ballottaggi: Desplanches/Palmisani, Calvani/Cittadini, El Azzouzi/Koutsoupias, Masini/Calò, Zerbin/Kvernadze.

Genoa

Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Mitaj; Baldanzi, Vitinha; Colombo.Daniele De Rossi.

Ballottaggi: Ellertson/Sow, Puczka/Mitaj, Traorè/Baldanzi, Messias/Vitinha.

Inter

Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.Cristian Chivu.

Ballottaggi: Stones/Bisseck, Luis Henrique/Diouf, Sucic/Zielinski.

Juventus

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.Luciano Spalletti.

Ballottaggi: Douglas Luiz/Thuram, Alajbegovic/Conceicao o McKennie.

Lazio

Mandas; Marusic, Doekhi, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni.Gennaro Gattuso.

Ballottaggi: Provstgaard/Romagnoli, Cataldi/Dele-Bashiru, Noslin o Dia/Ratkov.

Lecce

Falcone; D. Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, N'dri; Geubbels.Eusebio Di Franceso.

Ballottaggi: Siebert/Gaspar, Berisha/Ngom, Stulic/Geubbels.

Milan

Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic; Ramos.Ruben Amorim.

Ballottaggi: Leao/Nkunku.

Monza

Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Colpani, Mota; Cutrone.Ivan Juric.

Ballottaggi: Kouadio/Birindelli, Lucchesi/Delli Carri, Ciurria/Mangas, Robinson/Mota.

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson.Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Milinkovic Savic/Meret, Buongiorno o Olivera/Beukema, Olivera/Spinazzola, Anguissa/De Bruyne, Neres/Alisson Santos.

Parma

Corvi; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabe, Keita, Nicolussi-Caviglia, Valeri; Pellegrino, Touré.Carlos Cuesta.

Ballottaggi: Daffara/Corvi, Valenti/Ndiaye, Sorensen/Nicolussi-Caviglia, Elphege/Pellegrino.

Roma

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Dybala; Malen.Gian Piero Gasperini.

Ballottaggi: Koulierakis/Hermoso, Pisilli/Cristante, Castro/Dybala.

Sassuolo

Muric; Walukiewicz, Candè, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Pinamonti, Lauriente.Alberto Aquilani.

Ballottaggi: Lipani/Adzic, Bowie/Pinamonti.

Torino

Mascardi; Comuzzo, Ismajli, Comert, Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Cacciamani; Vlasic, Njie; Simeone.Ignazio Abate.

Ballottaggi: Paleari/Mascardi, Coco/Comert, Fitz-Jim/Gineitis, Luongo/Ilkhan, Casadei o Adams/Njie, Adams, Kulenovic o Zapata/Simeone.

Udinese

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Vojvoda, Ekkelenkamp, Karlstrom, Unai Gomez, Kamara; Zaniolo, Davis.Kosta Runjaic.

Ballottaggi: Miller o Piotrowski/Unai Gomez.

Venezia

Stankovic; Bella-Kotchap, Schingtienne, Moreno; Correia, Basic, Busio, Sohm, Haps; Adams, Yeboah.Giovanni Stroppa.

Ballottaggi: Sverko/Moreno, Rrahmani/Yeboah.