Come giocherebbero ad oggi le 20 squadre di Serie A
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Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A. Tra circa due settimane, più precisamente sabato 22 agosto, prenderà il via la stagione 2026/27. Nel frattempo, però, il calciomercato è ancora nel pieno della sua attività e continuerà fino al 1° settembre: le venti rose che si contenderanno il prossimo campionato sono quindi ancora tutte da definire. La Serie A, però, non aspetta e il conto alla rovescia è già iniziato. La domanda, dunque, sorge spontanea: come giocherebbero oggi le 20 squadre del campionato italiano? Tra nuovi acquisti, conferme e trattative ancora in corso, ecco una panoramica delle possibili formazioni, fotografando la situazione a due settimane dal via.
Atalanta(4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Hien, Bernasconi; Ederson, De Roon, Pasalic; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Maurizio Sarri.
Ballottaggi: Djimisti/Hien, Kolasinac/Bernasconi, Gaetano/Pasalic, Samardzic/Ederson, Krstovic/Scamacca.
Bologna(4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro, Odgaard; Orsolini, Dovbyk, Rowe. All. Domenico Tedesco.
Ballottaggi: Vitik/Lucumi, Zortea/Holm, Pobega/Moro, Bernardeschi/Odgaard.
Cagliari(3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez; Zappa, Adopo, Winks, Fazzini, Obert; Esposito, Borrelli. All. Fabio Pisacane.
Ballottaggi: Romano/Winks, Deiola/Fazzini, Maldini/Esposito, Mendy/Borrelli.
Como(4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.
Ballottaggi: Kempf/Chalobah, Valle/Kaiki, Milla/Da Cunha, Liberali/Diao.
Fiorentina(4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Jimenez; Fagioli, Oulai, Atta; Mastantuono, Kean, Gudmundsson. All. Fabio Grosso.
Ballottaggi: JoaoMario/Dodò, Pongracic/Viery, Valdepenas/Jimenez, Mandragora/Fagioli, Ndour/Atta.
Frosinone(4-3-3): Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Hasa, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Massimiliano Alvini.
Ballottaggi: Desplanches/Palmisani, Calvani/Cittadini, El Azzouzi/Koutsoupias, Masini/Calò, Zerbin/Kvernadze.
Genoa(3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Mitaj; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. Daniele De Rossi.
Ballottaggi: Ellertson/Sow, Puczka/Mitaj, Traorè/Baldanzi, Messias/Vitinha.
Inter(3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Cristian Chivu.
Ballottaggi: Stones/Bisseck, Luis Henrique/Diouf, Sucic/Zielinski.
Juventus(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti.
Ballottaggi: Douglas Luiz/Thuram, Alajbegovic/Conceicao o McKennie.
Lazio(4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Gennaro Gattuso.
Ballottaggi: Provstgaard/Romagnoli, Cataldi/Dele-Bashiru, Noslin o Dia/Ratkov.
Lecce(4-2-3-1): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, N'dri; Geubbels. All. Eusebio Di Franceso.
Ballottaggi: Siebert/Gaspar, Berisha/Ngom, Stulic/Geubbels.
Milan(3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic; Ramos. All. Ruben Amorim.
Ballottaggi: Leao/Nkunku.
Monza(3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Colpani, Mota; Cutrone. All. Ivan Juric.
Ballottaggi: Kouadio/Birindelli, Lucchesi/Delli Carri, Ciurria/Mangas, Robinson/Mota.
Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Massimiliano Allegri.
Ballottaggi: Milinkovic Savic/Meret, Buongiorno o Olivera/Beukema, Olivera/Spinazzola, Anguissa/De Bruyne, Neres/Alisson Santos.
Parma(3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabe, Keita, Nicolussi-Caviglia, Valeri; Pellegrino, Touré. All. Carlos Cuesta.
Ballottaggi: Daffara/Corvi, Valenti/Ndiaye, Sorensen/Nicolussi-Caviglia, Elphege/Pellegrino.
Roma(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Dybala; Malen. All. Gian Piero Gasperini.
Ballottaggi: Koulierakis/Hermoso, Pisilli/Cristante, Castro/Dybala.
Sassuolo(4-3-3): Muric; Walukiewicz, Candè, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All. Alberto Aquilani.
Ballottaggi: Lipani/Adzic, Bowie/Pinamonti.
Torino(3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Ismajli, Comert, Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Cacciamani; Vlasic, Njie; Simeone. All. Ignazio Abate.
Ballottaggi: Paleari/Mascardi, Coco/Comert, Fitz-Jim/Gineitis, Luongo/Ilkhan, Casadei o Adams/Njie, Adams, Kulenovic o Zapata/Simeone.
Udinese(3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Vojvoda, Ekkelenkamp, Karlstrom, Unai Gomez, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic.
Ballottaggi: Miller o Piotrowski/Unai Gomez.
Venezia(3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Schingtienne, Moreno; Correia, Basic, Busio, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Giovanni Stroppa.
Ballottaggi: Sverko/Moreno, Rrahmani/Yeboah.
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