1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Quale coppia a centrocampo?

L'avvio della stagione si avvicina sempre di più. Sabato alle 21:15 il Toro scenderà in campo all'Olimpico Grande Torino per i trentaduesimi di Coppa Italia, dando ufficialmente il via alla nuova annata. L'undici con cui i granata affronteranno la Carrarese non è ancora del tutto definito e tra i dubbi che accompagnano le scelte di Ignazio Abate c'è sicuramente quello relativo alla coppia che comporrà la mediana del suo 3-4-2-1. Durante il precampionato il tecnico ha provato diverse soluzioni, alternando gli interpreti e cercando la combinazione capace di garantire equilibrio, qualità e capacità di accompagnare la manovra. Le indicazioni arrivate dalle amichevoli disputate fin qui permettono però di tracciare una prima gerarchia e di capire quali siano, almeno oggi, le soluzioni più accreditate per la prime uscite ufficiali della stagione.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6