Meno due alla prima gara ufficiale della stagione, meno due all'esordio del Torino di Abate. La Coppa Italia è ormai alle porte e i granata arrivano all'appuntamento con una rosa ancora da completare, diversi dubbi da sciogliere e una certezza poco incoraggiante: il Torino fatica a segnare.

Il mercato è ancora un cantiere aperto, sia in entrata sia in uscita, ma per ora l'attacco è rimasto invariato: l'unica vera mossa in questo reparto è stata convincere chi già c'era a restare, senza aggiungere nuovi elementi. Abate dovrebbe giocare con una punta e può contare su Zapata, Adams e Simeone, anche se il futuro dello scozzese resta da definire. I nomi, dunque, ci sono, ma il precampionato ha restituito numeri deludenti: dopo i 13 gol segnati al Pinzolo Valrendena, il Torino ha trovato appena una rete contro l'Alcione Milano, nessuna contro il Cittadella, una contro il Burnley e una contro l'Avellino. Va detto che Zapata non ha partecipato alle amichevoli, che Adams si è aggregato soltanto alla fine del ritiro di Pinzolo e contro l'Avellino ha anche fallito un rigore, e che Simeone è andato a segno soltanto una volta. Ma, in vista della prima gara ufficiale, la scarsa vena realizzativa mostrata nel precampionato è diventata un tema.