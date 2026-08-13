Il croato ha segnato sette reti in estate, quattro contro il Pinzolo: quanto pesa davvero il dato
Come sarà la formazione del Milan all'esordio contro il Toro? (Video)
Meno due alla prima gara ufficiale della stagione, meno due all'esordio del Torino di Abate. La Coppa Italia è ormai alle porte e i granata arrivano all'appuntamento con una rosa ancora da completare, diversi dubbi da sciogliere e una certezza poco incoraggiante: il Torino fatica a segnare.
Il mercato è ancora un cantiere aperto, sia in entrata sia in uscita, ma per ora l'attacco è rimasto invariato: l'unica vera mossa in questo reparto è stata convincere chi già c'era a restare, senza aggiungere nuovi elementi. Abate dovrebbe giocare con una punta e può contare su Zapata, Adams e Simeone, anche se il futuro dello scozzese resta da definire. I nomi, dunque, ci sono, ma il precampionato ha restituito numeri deludenti: dopo i 13 gol segnati al Pinzolo Valrendena, il Torino ha trovato appena una rete contro l'Alcione Milano, nessuna contro il Cittadella, una contro il Burnley e una contro l'Avellino. Va detto che Zapata non ha partecipato alle amichevoli, che Adams si è aggregato soltanto alla fine del ritiro di Pinzolo e contro l'Avellino ha anche fallito un rigore, e che Simeone è andato a segno soltanto una volta. Ma, in vista della prima gara ufficiale, la scarsa vena realizzativa mostrata nel precampionato è diventata un tema.
Kulenovic lancia un segnaleEppure c'è un giocatore che nel precampionato si è fatto notare. Sandro Kulenovic ha segnato sette gol nella preparazione estiva, numero viziato dai quattro palloni messi in rete contro il Pinzolo Valrendena, ma il dato resta comunque significativo: è stato il miglior marcatore tra i giocatori della Serie A nelle amichevoli estive, posizionandosi davanti a Zaccagni e a Dybala, entrambi a quota sei. Certo, si tratta di una statistica legata al calcio d'agosto con avversari diversi per livello e risorse, dunque bisogna prendere tutte le cautele del caso. Ma in una squadra che ha mostrato così poca incisività davanti, i sette gol di Kulenovic non possono passare inosservati. La Coppa Italia sarà il primo vero banco di prova e Abate dovrà scegliere su chi puntare: i nomi più conosciuti partono davanti, ma il croatoha l'occasione di trasformare i numeri estivi in una vera candidatura.
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