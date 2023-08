Torino, presentata la terza maglia per la prossima stagione

È stata presentata ufficialmente la terza maglia del Torino FC per la stagione 2023/2024 . Il club granata, in seguito alla presentazione di Raoul Bellanova come nuovo giocatore , ha mostrato anche per la prima volta quella che sarà la terza divisa della prossima annata. La maglia si presenta con una base color grigio antracite diverse sfumature arancioni. Come si legge nel comunicato della società, il Torino e lo sponsor tecnico Joma hanno voluto rivoluzionare dal punto di vista estetico le divise già viste in passato. Sono di colore arancio anche il logo, gli sponsor e una striscia presenta sulla cima del colletto di questa maglia. Importante sottolineare la scelta ecologica fatta dal club che ha optato per delle magliette realizzate in poliestere riciclato al 100%. Di seguito il comunicato del club granata sulla nuova terza divisa e le immagini pubblicate sui social.

Joma e il Torino FC sono orgogliosi di presentare il nuovo Third Kit, la terza maglia ispirata alla cultura urban della città con la quale i calciatori scenderanno in campo nella stagione 2023/2024. La terza divisa del Torino FC per la nuova stagione sportiva rappresenta una rivoluzione dal punto di vista estetico: i colori scelti rappresentano un’innovazione per il Club per ciò che riguarda tonalità, abbinamento e grafica. Con questo nuovo design Joma e il Torino FC hanno creato una maglia di sicuro impatto visivo, in grado di sottolineare la stretta collaborazione tra team e sponsor tecnico. Joma, Technical Partner da cinque stagioni, continuerà a fornire i prodotti migliori e dotati delle tecnologie più avanzate, per contribuire così a migliorare le prestazioni in ogni gara. La terza maglia per la stagione 2023/2024 unisce aspetti totalmente rinnovati e uno stile moderno e vivace realizzato in tessuto 100% riciclato. Su un elegante grigio antracite, sono stati aggiunti dettagli sfumati che ottengono un effetto ottico di movimento sulla parte frontale. Le tonalità scelte per questo disegno sono, soprattutto, l’arancione, sebbene abbia anche variazioni di grigio. Il risultato è una terza maglia in linea con l’attuale moda sportiva dei principali club a livello europeo. Nella nuova terza maglia spiccano, inoltre, le finiture a costina in cui sono realizzati i bordi triangolari delle maniche, la parte superiore e posteriore del colletto e il dettaglio centrale del colletto, tutti realizzati di colore arancio fluo. Il motto “SEMPRE FORZA TORO”, torna nella parte interna del colletto, mentre nella parte posteriore dello stesso trova spazio la scritta TORINO FC 1906, realizzata con una stampa laser in rilievo e utilizzando il carattere ufficiale del club. Entrambi questi dettagli sono realizzati nel colore arancio fluo che caratterizza la nuova terza maglia del club.