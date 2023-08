Torino, Bellanova si presenta: “Dalla finale di Champions al Toro, ecco perchè”

Raoul Bellanova si presenta ai tifosi del Torino dopo aver completato il ritiro di Pinzolo con Ivan Juric. Il laterale proveniente dal Cagliari è il protagonista di un evento svoltosi presso la Rinascente Torino in Via Lagrange 15 durante il quale ha avuto modo di presentarsi e ricevere il benvenuto dai sostenitori granata presenti. Di seguito le dichiarazioni di Bellanova pronunciate nel corso di questa presentazione.

Prende per primo la parola Davide Vagnati, il dt granata, che presenta il nuovo acquisto. "Abbiamo voluto fortemente Raoul e lo ringrazio per aver scelto il Torino. Lo scorso anno ha fatto una stagione importante arrivando a giocare la finale di Champions League. Il fatto che sia qui dimostra che ha voglia di rimettersi in gioco trovando in sé stesso le cose che possono farlo diventare un grande calciatore. Ha tutto per poterlo diventare".