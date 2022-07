Torino, oggi il lancio delle nuove maglie: cosa sappiamo sulle divise 2022/2023

Domani, venerdì 15 luglio, è il giorno del primo test stagionale del Torino. Come è facilmente intuibile, dunque, la squadra si presenterà in campo con le nuove maglie targate Joma. Le divise saranno presentate nella giornata di oggi sui canali social del Torino (nessun evento ad hoc è stato allestito a Bad Leonfelden, complice la lontananza della località) e c’è ovviamente molta attesa per quello che hanno deciso di proporre la società granata e il brand multisport di origine spagnola che lavora col Torino dal 2019 e lo farà sino al 2024.

Nella cortina di riservatezza che da sempre circonda il lancio delle nuove maglie, filtrano poche indicazioni. Tra queste c’è la presenza di una novità piuttosto impattante per quanto riguarda la seconda maglia, che sarà bianca con dettagli granata, ma presenterà elementi diversi rispetto al passato (non ci sarà quest’anno la banda stile River Plate come nel 2021/2022). Nella prima maglia ci sarà un tocco vintage in chiave attualizzata. Confermati gli sponsor di maglia dell’anno scorso: Suzuki main sponsor, poi Beretta, Edilizia Acrobatica come back sponsor e il marchio 38 Wuber come sponsor di manica.