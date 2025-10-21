Torino, tutte le maglie da gara per la stagione 2025/2026

Con la presentazione ufficiale della terza maglia avvenuta oggi, martedì 21 ottobre, il Torino completa il quadro delle uniformi da gara per la stagione 2025/2026. Dopo l’anticipo delle prime due divise, il club granata ha svelato l’ultimo elemento della collezione che i giocatori di Baroni indosseranno nel corso della stagione, tra campionato e coppe. Come da tradizione, la prima maglia riprende il classico colore granata, mentre la seconda è bianca con dettagli che richiamano la divisa principale. La vera novità riguarda la terza maglia, ispirata al Grande Torino e, soprattutto, all’“Eterna Amistad” che lega il club al River Plate: una maglia che unisce il granata al rosso della squadra argentina, impreziosita dalla celebre banda diagonale simbolo del club di Buenos Aires. Rivediamo dunque l’intero set che il Toro indosserà nel corso di questa stagione.