Torino, svelata la maglia “Fujin10 Limited Edition” alla Rinascente

L'evento del club granata alla Rinascente: svelata la maglia per celebrare 10 anni di partnership con Suzuki

Redazione Toro News

Il Torino ha svelato la Fujin10 Limited Edition. Il club granata ha voluto infatti celebrare i dieci anni di partnership con Suzuki creando una maglia del Toro in edizione limitata che ricordasse il Giappone, un omaggio alla cultura della casa automobilistica. La maglia è stata svelata nel pomeriggio di oggi in un evento organizzato dal Torino alla Rinascente, in Via Lagrange 15. L'edizione limitata è stata prodotta da Joma e presentata al pubblico oggi alle ore 15. La maglia potrà essere acquistata in vendita esclusiva nello Store Rinascente Torino il 23 e il 24 febbraio.

Torino, la presentazione della Fujin10 Limited Edition: le voci — Il primo a intervenire all'evento è stato Davide Vagnati: "“Penso sia una maglia innovativa. Grazie a Suzuki abbiamo macchine a disposizione per portare in giro i ragazzi e per girare l'Europa a fare scouting. Vogliamo costruire qualcosa per un futuro migliore perché il Torino merita un futuro sempre migliore”. Subito dopo ha preso la parola di presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli: "Una bella festa di compleanno. Stiamo cercando di dare una mobilità più sostenibile. La continuità ha un valore inestimabile, ciò che continua per noi ha grande valore perché tutto cambia. La Suzuki vede nel Toro una squadra che si distingue per storia, tifo e gestione. La maglia è un risultato di squadra. Il Toro ci dà l’onore di realizzare una maglia speciale che sarà utilizzata contro il Bologna. Ringrazio anche gli altri sponsor che hanno cambiato il colore del loro marchio per venire dietro il nostro design". Infine ha concluso il responsabile di Joma Italia, Mirko Annibale: “È una maglia unica e innovativa, con uno stile che ricalca la cultura giapponese. Chi la acquista avrà la stessa maglia dei giocatori in campo”.

Torino, le parole di Cairo sulla collaborazione con Suzuki — “Ci sono traguardi che meritano di essere festeggiati in un modo speciale - ha fatto sapere Urbano Cairo - Ripenso ad esempio alla maglia celebrativa che utilizzammo nel novembre del 2020 per rendere omaggio al titolo mondiale di Joan Mir, in MotoGP, in sella alla Suzuki. Con Suzuki, corporation di fama mondiale, azienda dalla gloriosa storia ultracentenaria, proprio come il Torino, ci unisce da dieci anni un legame sempre più forte, consolidato dai risultati raggiunti insieme e da sentimenti di stima e amicizia. Dieci anni rappresentano una tappa significativa nel nostro percorso che confido sia ancora lungo e proficuo. Perciò siamo orgogliosi di scendere in campo contro il Bologna, il prossimo 6 marzo, con una maglia concepita ad hoc dal Direttore del Centro Design Suzuki, Kimihiko Nakada, per celebrare questa nostra partnership. Tradizione e innovazione. Avanti così: e Sempre Forza Toro!”

Torino, Schuurs indossa la Fujin10 alla Rinascente — La maglia è stata svelata da Perr Schuurs, che ha indossato l'edizione limitata per presentarla al pubblico, affermando: "È bellissima. Penso che tutti dovrebbero comprarla”. La Fujin10 è ispirata alla celebre opera d'arte giapponese "Fujin Raijin Zu", che presenta il dio del tuono, il "Raijin" che fa ruggire il cielo a colpi di tamburo, e il dio dei fulmini, il "Fujin" che controlla il vento e le nuvole portandoli in una borsa. La maglia presenta quindi nella parte anteriore una rappresentazione delle onde del mare a sinistra e del vento a destra. Come ha spiegato il designer Kimihiko Nakata: "Il Giappone non è mai stato invaso, ma quando ci hanno provato la tempesta ha sempre difeso l’isola". Sulle spalle invece è presente una striscia beige ad altezza spalle: "L’ispirazione viene da una divisa militare vestita da una sorta di imperatore del Giappone che ha unificato il paese, un po’ come Garibaldi - ha spiegato ancora Nakata - Le spalle colorate di beige erano tipiche di questo personaggio". Infine il designer ha concluso: "Chi indossa la maglia sia protetto dal Dio del tuono e spinto dal Dio del vento verso la vittoria. Suzuki soffierà il vento in poppa ai giocatori del Torino". Al termine della presentazione Schuurs si è spostato al corner della Rinascente dedicato al Torino per firmare autografi e fare foto con i tifosi granata, Vagnati è invece intervenuto ai microfoni dei giornalisti sul posto (QUI le sue parole). Quasi duecento tifosi presenti per l'evento organizzato dal club.