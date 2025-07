Stipendi allenatori di Serie A, la classifica: guida Conte, Baroni…

Termina qui la corsa alle panchine delle squadre di Serie A. Con l'annuncio ufficiale di Stefano Pioli alla Fiorentina, tutte le panchine del massimo campionato italiano sono state assegnate. La fine di questa stagione 2024/25 è stata caratterizzata da tanti cambi tra i tecnici: sono ben 12 le squadre di Serie A che hanno cambiato guida tecnica in vista della stagione 2025/26. Sono, invece - ovviamente -, 8 quelle che hanno mantenuto lo stesso allenatore. Tra coloro che hanno scelto un altro tecnico per guidare la propria squadra c'è il Torino, che ha esonerato Paolo Vanoli al termine del campionato e ha selezionato Marco Baroni. Interessante, però, è scoprire quanto prendono effettivamente gli allenatori di Serie A selezionati per la prossima stagione.

I dati raccolti da Calcio e Finanza consentono una panoramica generale sulle cifre associate ai contratti di ciascun allenatore. Esclusi da ciò Nicola, alla guida della Cremonese, e Grosso, confermato tecnico del Sassuolo, per i quali non si conoscono i dati. Tra gli altri, i gradini più bassi del podio sono occupati da Allegri e Gasperini, passati rispettivamente al Milan e alla Roma, con uno stipendio di 5 milioni di euro netti stagionali. A guidare la classifica, però, è Conte, confermato sulla panchina del Napoli a 8 milioni di euro stagionali. Alla quarta posizione ci sono tre allenatori a pari stipendio: con 3 milioni stagionali, troviamo Italiano (Bologna), Pioli (Fiorentina) e Tudor (Juventus), tutti davanti a Chivu (Inter), che ne percepisce 2,5 stagionali. Davanti ai granata anche l'ex squadra di Baroni (la Lazio), che affida a Sarri uno stipendio di 2,5 milioni di euro stagionali, e l'ex tecnico del Torino (Juric), che dall'Atalanta ne percepisce 2 netti. A metà classifica, poi, Vieira, che con il Genoa ha firmato un contratto da 1,4 milioni di euro netti a stagione. In undicesima posizione, ecco che spunta Marco Baroni: per lui dal Torino uno stipendio di 1,2 milioni di euro. Dietro il club granata si segnalano, ancora, Fabregas, con un netto stagionale di 1 milione di euro - l'ex centrocampista catalano è, però, anche azionista del club lariano -, e Runjaic, che percepisce dall'Udinese un netto stagionale di 700 mila euro. Di seguito la grafica della classifica completa.