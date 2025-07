Calciomercato Torino, incontro con Manna per trovare l’intesa per Ngonge

Uno dei principali obiettivi di mercato del Torino continua ad essere quello di trovare dei rinforzi per le fasce offensive visto che dall'organico della scorsa stagione sono usciti Yann Karamoh (per scadenza del contratto) ed Eljif Elmas (non riscattato e tornato al Lipsia). Il nuovo allenatore Marco Baroni sembra essere orientato a proseguire con un 4-2-3-1 come modulo di base e questo rende necessari dei nuovi innesti sulle fasce d'attacco. In questo reparto sono diverse le piste che il DT granata Davide Vagnati sta seguendo ma l'obiettivo principale rimane quello di Cyril Ngonge.

Incontro Torino-Napoli per chiudere l'affare Ngonge

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, oggi è atteso Giovanni Manna a Milano per provare a chiudere l'operazione tra il suo Napoli e il Torino. Ngonge rimane infatti un giocatore in uscita dal club partenopeo e anche lo stesso esterno offensivo belga spinge per trasferirsi in granata al fine di ritrovare Baroni come allenatore. I due hanno infatti già lavorato assieme ai tempi dell'Hellas Verona e per l'attaccante classe 2000 quella è stata fin qui una delle esperienze migliori in carriera. Baroni sa quindi come far rendere al meglio Ngonge e quindi si tratta di un'operazione che potrebbe essere favorevole per tutte le parti in gioco. In questo incontro potrebbe anche essere toccato il tema Vanja Milinkovic-Savic, portiere granata che piace molto ad Antonio Conte ma per il quale manca anche qui un accordo sul trasferimento. Se il DS azzurro Manna troverà quindi un accordo finale con la dirigenza granata si potrà considerare chiusa quest'operazione, sono attesi quindi importanti aggiornamenti per le prossime ore su questo capitolo Ngonge.