Torino, il comune ripristina la targa a Valentino Mazzola: ecco la nuova proposta

Nel giorno della commemorazione del Grande Torino di due anni fa, il 4 maggio 2023, era stata posizionata una targa in marmo dedicata alla memoria di Valentino Mazzola nel giardino interno a piazza Galimberti. Nei mesi scorsi però questa dedica al capitano granata scomparso a Superga è stata vandalizzata portando alla rottura irreparabile della stessa. Il comune di Torino ha trattato l'argomento con un'interpellanza firmata dal consigliere Andrea Russi con la quale si è voluto trovare una soluzione per evitare ulteriori atti vandalici in futuro. La decisione presa è quella di posizionare una nuova targa che sarà questa volta in metallo in modo che sia meno fragile e di trovarle una collocazione più sicura sempre in questo giardino in modo da evitare altri danni. Il comune rende noto anche che è stato già posizionato un leggio in metallo e che entro il mese corrente saranno ultimati i lavori di ripristino della targa in memoria di Valentino Mazzola.