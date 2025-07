Dembelé rinnova fino al 2028, ora è UFFICIALE: la nota del Torino

Dopo la notizia della firma, ora c'è anche l'ufficialità. Alì Dembelé ha prolungato il proprio contratto con il Torino fino al 2028, con opzione per un altro anno. L'esterno francese è stato prelevato dalla giovanili del Troyes per le giovanili granata. Dopo la firma del primo contratto da professionista, poi, il classe 2004 è partito in prestito secco per Venezia, dove ha conosciuto Paolo Vanoli. Proprio il tecnico di Varese ha deciso, nella scorsa stagione, di farlo entrare nel giro della prima squadra. Questa decisione sembra condivisa da Marco Baroni, con il club che ha prolungato il contratto del francese - prima in scadenza nel 2027 - di un ulteriore anno. Decisione presa anche per adeguare le cifre ad un contratto definitivo da professionista, non come giovane uscente dalla Primavera. Di seguito la comunicazione del club: