Toro, inizia il ritiro: la squadra è arrivata a Prato dello Stelvio (VIDEO)

Può iniziare a tutti gli effetti il primo ritiro in granata di Marco Baroni. Verso le 19:30 il Toro ha fatto il suo arrivo al Garden Park Hotel che ospiterà la squadra fino a sabato 26 luglio. Gli allenamenti in altura dei granata inizieranno già nella mattinata di domani, martedì 15 luglio, presso il centro sportivo Sportzentrum Prad. Tra i volti nuovi da segnalare la presenza dei nuovi acquisti Tino Anjorin e Ardian Ismajli, saliti a Prato dello Stelvio insieme ai nuovi compagni. Spiccano invece le assenze di Perciun, Savva, Sazonov, Njie e Schuurs che resteranno a Torino per continuare i rispettivi recuperi.