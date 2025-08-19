Calciomercato Torino, serve un terzino sinistro: piace Salah-Eddine

Lo ha confermato anche il presidente Urbano Cairo nel post partita contro il Modena: «Il terzino sinistro ci serve, sì». Un rinforzo in grado di alternarsi con Cristiano Biraghi resta dunque una priorità per i granata negli ultimi giorni di mercato.

Dopo aver valutato diversi profili, soprattutto all’estero, spunta ora una nuova pista interna alla Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino avrebbe messo gli occhi su Anass Salah-Eddine, terzino di proprietà della Roma. Arrivato lo scorso gennaio dal Twente, il classe 2002 non ha trovato spazio con Claudio Ranieri, collezionando appena tre presenze contro Parma, Monza ed Empoli, e non sembrerebbe rientrare nei piani del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Sul giovane olandese, oltre al Torino, si registra anche l’interesse del Cagliari.