Torino-Modena 1-0, Cairo: “Abbiamo cambiato idea, ci serve un play”

Piero Coletta 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 00:18)

Nell'immediato post gara di Torino-Modena, il numero uno del club granata Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida appena conclusasi. Di seguito le dichiarazioni del presidente.

"Siamo andati molto meglio nella ripresa. È una squadra che deve avere un play. Casadei, Anjorin e Gineitis sono mezzali. L'unico che può fare il play è Ilic, che però è anche lui più una mezzala. Quando è entrato Ilkhan sono arrivati anche i tempi di gioco. E avere un centrocampista davanti alla difesa dà anche più copertura".

Ilkhan può essere la sorpresa?"È un ragazzo che ha avuto un infortunio importante. Ha molta voglia, è un 2004 che abbiamo preso tre anni fa, come se oggi prendessimo un 2007. L'abbiamo mandato in prestito, tra Sampdoria, Turchia dove ha fatto un buon campionato. Poi si è fatto male purtroppo, ma adesso è pronto. Sarà il mister a decidere che spazio dare, ma l'ho visto fare bene. Anche Simeone ha fatto bene, mi ha fatto piacere vedere in campo Zapata, accolto bene dal pubblico".

Lei aveva detto nella conferenza stampa di presentazione di Baroni che i due obiettivi di mercato erano il terzino sinistro e l'esterno. Ora quest'ultimo è ancora un obiettivo?"Abbiamo pensato di giocare in un modo, però poi avendo troppe mezzali non puoi giocare a due. Abbiamo abbastanza esterni, tra Ngonge, Aboukhlal, Njie e Vlasic. Allora è meglio pensare a qualcuno in mezzo al campo. Poi il terzino sinistro ci serve, sì'".

La squadra ha dimostrato di avere delle lacune difensive. Basta solo il terzino? "Non lo so. La squadra è un tutt'uno, se il centrocampo non fa filtro la difesa va in difficoltà. Se c'è è più facile. Però vediamo, valuteremo. Fatto trenta facciamo trentuno, abbiamo speso trenta milioni, se c'è da spendere qualcosa in più faremo. Vorrei fare una squadra che mi faccia divertire".