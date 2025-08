Calciomercato, Simeone saluta i tifosi del Napoli: in serata l’arrivo a Torino

Giovanni Simeone è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha chiuso per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, operazione che si aggira intorno agli 8 milioni complessivi: prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni, più uno di bonus facilissimi da raggiungere. Nel frattempo, è tempo di saluti allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro, dove i sostenitori del Napoli hanno salutato il Cholito dopo la sessione d'allenamento mattutina. Il centravanti argentino si prepara a lasciare il ritiro degli azzurri per sottoporsi alle visite mediche di rito con i granata e apporre la firma sul contratto. In serata il giocatore è atteso a Torino. Simeone, arrivato in azzurro nell’estate 2022, saluta Napoli dopo aver vinto due scudetti e messo a referto 14 gol e 4 assist in 103 apparizioni in azzurro. Il quotidiano Il Meridiano Sportha rilasciato un video sui social in cui l'argentino ha salutato i tifosi del Napoli.