Calciomercato Torino, proseguono i contatti per Nicolussi Caviglia

Con Lennon Miller già ufficializzato dall’Udinese e la trattativa per Kristjan Asllani sempre più orientata verso Bologna, il Torino ha virato con decisione su Hans Nicolussi Caviglia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo un primo sondaggio effettuato nelle scorse ore, i granata hanno intensificato i contatti con l’agente del centrocampista e con il Venezia. Le parti hanno discusso anche nella giornata odierna, ma al momento non c’è ancora un accordo: il club lagunare, retrocesso in Serie B, punta infatti a ottenere le migliori condizioni economiche possibili per la cessione, senza svalutare il cartellino del giocatore.