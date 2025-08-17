L’obiettivo del Torino in questo rush finale di calciomercato si chiama Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è stato individuato come rinforzo ideale per la mediana dopo l’addio di Ricci e con la coppia formata da Anjorin e Casadei ancora tutta da testare.
MERCATO
Calciomercato Torino: Asllani nel mirino, ma il Bologna è più avanti
L’operazione, però, appare piuttosto complicata: per fare spazio ad Asllani i granata dovrebbero infatti completare almeno due cessioni, sia per motivi legati alle liste che per questioni di equilibrio interno, visto l’affollamento in quel reparto.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel duello di mercato con il Bologna sarebbero proprio i rossoblù a essere in vantaggio. Il club emiliano, detentore della Coppa Italia, avrebbe avuto contatti positivi con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Restano ancora da definire gli accordi con il centrocampista, ma il dialogo tra le società è giudicato favorevole.
In caso di fumata bianca, Asllani coronerebbe il suo desiderio di restare in Italia, con l’ulteriore prospettiva di giocare in Europa League: un fattore che lo avvicina ancora di più al Bologna rispetto al Torino.
