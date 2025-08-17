Calciomercato Torino: Asllani nel mirino, ma il Bologna è più avanti

L’obiettivo del Torino in questo rush finale di calciomercato si chiama Kristjan Asllani . Il centrocampista albanese è stato individuato come rinforzo ideale per la mediana dopo l’addio di Ricci e con la coppia formata da Anjorin e Casadei ancora tutta da testare.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel duello di mercato con il Bologna sarebbero proprio i rossoblù a essere in vantaggio. Il club emiliano, detentore della Coppa Italia, avrebbe avuto contatti positivi con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Restano ancora da definire gli accordi con il centrocampista, ma il dialogo tra le società è giudicato favorevole.