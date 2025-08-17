Calciomercato Torino, per il ruolo di play c’è l’idea Nicolussi Caviglia

Continua la caccia del Torino ad un playmaker di centrocampo. Dopo l’interesse sfumato per lo scozzese Miller, trasferito all’Udinese, e considerando che si è fatta in salita la strada per arrivare all’interista Kristjan Asllani , dato in avvicinamento al Bologna, la nuova pista porta ad Hans Nicolussi Caviglia , centrocampista di proprietà del Venezia.

Torino, avviati i contatti per Nicolussi Caviglia

Il club granata ha preso contatti con l’agente del giocatore e con il Venezia per il mediano nato nel 2000, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Gli incroci di mercato con il club lagunare, dunque, continuano, dopo che da settimane esiste un filo diretto per l’esterno offensivo Gaetano Oristanio. Anche Nicolussi Caviglia è tra i giocatori in uscita dal club veneto dopo la retrocessione in Serie B. E su di lui c’è l’interesse di altri club della Serie A, come Bologna e Fiorentina. Ora, nella corsa si inserisce anche il Torino.