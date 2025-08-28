Calciomercato Torino: Pioli blinda Fortini e su Salah Eddine irrompe il PSV

Il club granata ha così messo gli occhi su Anass Salah-Eddine , terzino olandese classe 2002 di proprietà della Roma. Arrivato lo scorso gennaio, ha trovato pochissimo spazio sia con Claudio Ranieri che in questo prima scorcio con Gian Piero Gasperini, al punto da non essere stato nemmeno convocato per la prima giornata di campionato contro il Bologna. Fuori dal progetto giallorosso, Salah-Eddine è alla ricerca di una nuova opportunità. Le prossime ore potrebbero essere decisive: il club di Urbano Cairo avrà un contatto diretto con la Roma, che intende liberare spazio in rosa per accogliere Kostas Tsimikas dal Liverpool. Ma intanto sulla scena irrompe il PSV, che secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha formulato un’offerta concreta alla Roma. Non ci sarebbe da stupirsi se Salah-Eddine, che è di nazionalità olandese, vedesse di buon occhio un ritorno in patria.

Pioli: “Fortini rimarrà con noi per crescere”

Sull’altro fronte su cui il Torino ha lavorato negli ultimi giorni, quello relativo a Niccolò Fortini della Fiorentina, il club gigliato pare davvero aver deciso di non lasciare andare il giocatore. Lo ha confermato Stefano Pioli in persona: "Rispetto alla scorsa stagione è stato l'unico che è arrivato con un infortunio ancora da smaltire – ha detto il tecnico viola -, ora sta bene e può giocare. È un ragazzo interessante, veloce di gambe e che rimarrà con noi per crescere". Dunque, sorgono difficoltà per il Torino, che potrebbe dover virare su altri obiettivi per la corsia di sinistra.