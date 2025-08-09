Calciomercato Torino, ora la priorità è il ritorno di Eljif Elmas: i dettagli

Nonostante i diversi colpi in attacco in questa sessione estiva di calciomercato, per il Torino c’è ancora una casella da riempire. Per questo ora il ritorno in granata di Eljif Elmas è la priorità. Il macedone rimane uno dei nomi più caldi sul taccuino di Davide Vagnati. Il centrocampista ex Napoli ha lasciato ottimi ricordi nei suoi sei mesi passati all'ombra della Mole per il suo dinamismo, la capacità di saltare l'uomo e il contributo in termini di gol e di assist. Dopo la fine del prestito, il club non ha esercitato il riscatto fissato a 17 milioni di euro, con il macedone che è tornato in Germania, al Lipsia. Tuttavia, la società granata non ha chiuso le porte ad un suo possibile ritorno.

Calciomercato Torino, Elmas ora è la priorità: il gradimento tecnico nei suoi confronti è assoluto

Il Toro farà di tutto per riprendersi Elmas dal Lipsia. L’idea è quella di rinegoziare le condizioni con il Lipsia, ma la trattativa non è semplice: serviranno tempo, pazienza e la volontà di tutte le parti per arrivare alla fumata bianca, ma il gradimento tecnico nei suoi confronti è assoluto. La prossima settimana sono previsti nuovi contatti con il club tedesco e il Dt granata Vagnati farà leva sulla volontà dell’esterno macedone, che vuole tornare in granata, per ottenere il via libera a un nuovo prestito con diritto/obbligo di riscatto. Con il passare delle settimane i tedeschi potrebbero quindi chiedere una cifra inferiore, ma bisognerà fare i conti con la necessità del Toro di acquistare un esterno e con il possibile inserimento di altri club. Lo stesso Urbano Cairo non ha chiuso la porta alla possibilità del ritorno a Torino del classe '99: "Vediamo, il mercato porta sempre delle sorprese… - ha affermato il presidente granata - Abbiamo fatto investimenti importanti e preso giocatori forti: ora la cosa più importante è fare bene. C’è una bella sintonia con Baroni: è contento e qualcosa faremo per migliorare la rosa ancora di più perché vogliamo migliorarci».