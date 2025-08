Calciomercato Torino, da Sanabria a Simeone: il punto di giornata

Tutte le notizie sul mercato del Toro con gli aggiornamenti di giornata

Eugenio Gammarino 6 agosto - 22:15

CALCIOMERCATO — Dopo gli arrivi di Anjorin, Ismajli, Ngonge, Israel e Aboukhlal, Marco Baroni necessita di altri innesti per rinforzare la squadra in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A 2025-2026. Per quanto riguarda il mercato in entrata è ad un passo l’approdo in granata per Giovanni Simeone mentre va avanti il lungo braccio di ferro con il Venezia per Gaetano Oristanio. Sul fronte uscite, dopo le cessioni di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli e di Sebastian Walukiewicz al Sassuolo, restano caldi i nomi di Adrien Tameze e Saul Coco. Di seguito tutte le ultime novità sul calciomercato del Torino aggiornato alla giornata odierna, marcoledì 6 agosto.

COCO Dopo essere stato al centro dellevoci di mercato nelle scorse settimane per una trattativa con un club del Qatar poi sfumata, Saul Coco potrebbe ancora lasciare il Torino in questa sessione estiva. Il centrale equatoguineano è uno degli obiettivi dello Spartak Mosca e la trattativa con il club russo è stata confermata dallo stesso Davide Vagnati. Il futuro del difensore resta in bilico, con l'ex Las Palmas che potrebbe seriamente salutare il club granata dopo appena una stagione. Le due società, Torino e Spartak Mosca, non hanno ancora trovato l'accordo. I russi ne hanno offerti in prima istanza 10, Urbano Cairo ne chiede almeno 15. In questa seconda fase lo Spartak sembra essere destinato a far ulteriormente lievitare l'offerta. Negli ultimi giorni il club granata avrebbe respinto un'offerta dello Spartak che però non demorde e nei prossimi giorni potrebbe riprovarci per il centrale classe '99. L'altro fronte aperto riguarda lo stesso giocatore: dopo aver rifiutato il Qatar avrà voglia di sobbarcarsi un'avventura in Russia in un momento storico davvero particolare per il calcio russo? Coco ci sta pensando ma non ha ancora espresso una possibile apertura.

SIMEONE Giovanni Simeone è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha chiuso per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, operazione che si aggira intorno agli 8 milioni complessivi: prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni, più uno di bonus facilissimi da raggiungere. Nel frattempo, allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro i sostenitori del Napoli hanno salutato il Cholito dopo la sessione d'allenamento mattutina. Il centravanti argentino si prepara a lasciare il ritiro degli azzurri per sottoporsi alle visite mediche di rito con i granata in programma domani alle 08.45 all'Istituto Medicina dello Sport per poi apporre la firma sul contratto. In serata il giocatore è atteso a Torino. Simeone, arrivato in azzurro nell’estate 2022, saluta Napoli dopo aver vinto due scudetti e messo a referto 14 gol e 4 assist in 103 apparizioni in azzurro.

SANABRIA Antonio Sanabria è sicuramente uno dei giocatori più vicini a lasciare il Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Il paraguaiano ha diversi estimatori tra i club di Serie A, tuttavia nelle ultime ore anche un club spagnolo ha mostrato interesse per l’ex Roma e Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, non ci sono solo Cremonese e Hellas Verona per il numero 9 granata. L’attaccante del Torino piace anche al Deportivo Alaves. È una trattativa complicata quella con il club basco, ma potrebbe aprirsi uno spiraglio in caso di arrivo in granata di Giovanni Simeone, ormai ad un passo dal club di Urbano Cairo. Il classe ’96 nell’ultima stagione con la maglia del Torino ha raccolto 27 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a referto 2 gol e servendo 1 assist.

GIOVANILI Nicola Rauti è ufficialmente un nuovo giocatore del Vicenza. L’attaccante classe 2000 lascia il Torino e approda al Lanerossi in prestito prestito oneroso con obbligo di riscatto. Rauti lascia nuovamente il Torino dopo prestiti a Monza, Palermo, Pescara, Sudtirol, Spal e proprio Vicenza. La formula, questa volta, è un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Lascia il Torino anche Marco Longoni, diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Ternana. L'attaccante classe 2005 lascia il Torino si trasferisce in rossoverde a titolo definitivo siglando un contratto che lo legherà fino al 30 giugno 2027. Longoni lascia definitivamente il Torino dopo i prestiti a Cagliari e Bologna lo scorso anno. Inoltre, il club granata ha tesserato Kyriakos Tounousidis, attaccante classe 2009, che ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028. Tounousidis è un’ala destra di nazionalità greca, con origini ucraine. Mancino naturale, è alto 184 cm e può essere impiegato anche sull’out mancino o nel ruolo di trequartista. Gioca nella nazionale greca Under 17 ed è considerato uno dei più promettenti talenti nel suo ruolo in patria. Nelle ultime due stagioni ha giocato nel settore giovanile del Panathinaikos.