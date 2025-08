Tanta grinta ma poche chance nell’ultima stagione al Napoli: ecco chi è Simeone

Dopo l'acquisto di Cyril Ngonge, il Torino potrebbe mettere a segno un altro colpo in entrata dal Napoli. Infatti, il club granata, con i contatti già ben avviati con gli azzurri per le situazioni di Milinkovic-Savic e Ngonge, ha chiesto informazioni per Giovanni Simeone al club partenopeo. L'accordo tra il Toro e l'attaccante argentino sembra esserci già, mentre mancherebbe quello con la società di appartenenza, che chiede una cifra intorno ai 7/8 milioni di euro per lasciar andare il proprio numero 18. Il centravanti argentino proviene da una stagione opaca col Napoli di Conte in cui, nonostante abbia sempre dimostrato grande voglia e competività quando è sceso in campo, non ha trovato molto spazio soprattutto a causa della presenza di Romelu Lukaku al centro dell'attacco azzurro.

Il nome di Simeone da anni viene periodicamente accostato al Torino. L'attaccante argentino da tempo gioca con continuità in Serie A dove ha già indossato cinque maglie: Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona e infine attualmente quella del Napoli. Da quando il figlio d'arte è approdato nel massimo campionato italiano nel 2016 è sceso in campo 299 volte, mettendo a referto 73 gol e 20 assist. I dati mostrano come Simeone abbia una percentuale di un gol ogni 235' minuti nelle nove stagioni in Italia. Con l'ultimo anno al Napoli che non è stato particolarmente produttivo, il classe '95 ha visto calare le proprie statistiche: Simeone ha giocato in media 57' minuti a partita, possiede una percentuale di 1.71 tiri e 1.48 tocchi in area avversaria a match con una percentuale realizzativa del 14.3%. Per l'argentino in totale a Napoli sono 103 le presenze, 14 i gol e 4 gli assist come attaccante di riserva, di Osimhen prima e Lukaku poi. In particolare, nell'ultima opaca stagione sotto la guida di Antonio Conte, il centravanti ha messo a referto soltanto 2 gol e 2 assist. Ora, dopo aver anche compiuto 30 anni il mese scorso, Simeone cerca un nuovo progetto per rilanciarsi.