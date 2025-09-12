Massimo Vidulich, il presidente della promozione di Mondonico: oggi compie 66 anni

Nato il 12 settembre 1959 a Genova, oggi Massimo Vidulich compie 66 anni. Diventa presidente il 18 marzo 1997 e guida il gruppo dei "genovesi" composto da Bodi, Palazzetti e Regis Milano. Sotto la sua presidenza, il Torino raggiunge il secondo posto in Serie B nella stagione 1998/1999, permettendo ai granata di Emiliano Mondonico di giocare in Serie A nella stagione successiva. Resta a capo del Torino fino all'aprile del 2000, quando passa la mano a Giuseppe Aghemo e al patròn Cimminelli.