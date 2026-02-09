Nasceva a Vercelli, 105 anni fa, Eusebio Castigliano, storico perno del centrocampo del Grande Torino. Prima di approdare in granata militò nel club della sua città natale fino al 1941. Trascorse le successive quattro stagioni militando in varie squadre professionistiche, passando per lo Spezia, la Biellese e il Vigevano. L’approdo alla corte del Torino avvenne nella stagione 1945/1946 ed il suo esordio in granata arrivò, niente meno, che in occasione del derby della Mole, vinto poi dai bianconeri per 2 a 1.
105 anni fa nasceva Eusebio Castigliano: Zampa di Velluto del Grande Torino
Il mediano nacque a Vercelli il 9 febbraio del 1921
Il suo fisico asciutto e longilineo, il modo di portare avanti il pallone con estrema leggerezza gli valsero il soprannome di "Zampa di Velluto". Insieme al Grande Torino vinse i campionati dal 1946 al 1949 e con gli Invincibili condivise, oltre alla gioia dei successi, anche il destino tragico del 4 maggio 1949, perdendo la vita sul terrapieno di Superga.
