Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e figlio di Capitan Valentino: compie oggi 83 anni

Nato l'8 novembre 1942 a Torino, Sandro Mazzola, pur non avendo mai giocato al Torino, vi legò profondamente la propria vicenda. Il piccolo Sandro, insieme al fratello minore Ferruccio rimase orfano del padre dopo la tragedia di Superga. Scoperto dall'ex calciatore Benito Lorenzi, si dedicò al calcio dopo aver sostenuto anche dei provini di pallacanestro. La carriera calcistica di Sandro, tuttavia, si legò non alla maglia granata ma a quella nerazzurra: mosse i primi passi nelle giovanili dell'Inter, sotto la guida di Giuseppe Meazza, salvo poi diventarne un pezzo di storia, giocandoci per vent'anni e conquistando 4 campionati nazionali e 2 Coppe dei Campioni. Con la Nazionale Italiana, invece, si aggiudicò l'edizione del 1968 del Campionato Europeo. A seguito del ritiro dall'attività agonistica ha svolto mansioni dirigenziali, dapprima all'Inter e successivamente al Genoa, con una parentesi, dal 2000 al 2003, nei quadri dirigenziali del Torino.