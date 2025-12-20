32 anni per Belotti: tanti auguri al Gallo

Più che un giocatore, per i bambini che sono cresciuti con la sua cresta, il Gallo è diventato un simbolo. Nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, il 20 dicembre 1993, Andrea Belotti muove i suoi primi passi calcistici nell'AlbinoLeffe, ma è nel Palermo che si mette realmente in mostra. Le ottime stagioni in rosanero dal 2013 al 2015 gli valgono, nell'estate dello stesso anno, la chiamata del Torino. Belotti resta sotto la Mole per sette anni, in cui colleziona 251 presenze, grazie alle quali si piazza al 23esimo posto per presenze nella classifica all-time, e segna 113 reti, che lo posizionano al sesto posto della classifica marcatori granata. Con la sua esultanza del Gallo e la fascia da capitano ad accompagnare la maglia numero 9, Belotti diventa un vero e proprio idolo, facendo sognare bambini che tutt'ora ripensano a lui con grande malinconia, nonostante un addio discusso, nel 2022. Proprio in quell'anno Belotti passa alla Roma, prima di indossare anche le maglie di Fiorentina, Como e Benfica. In questa stagione gioca al Cagliari, ma un brutto infortunio ne ha terminato anzitempo le possibilità per questa Serie A 2025/2026. I tardivi saluti ai tifosi al momento della partenza gli costano ancora oggi fischi da parte di alcuni tifosi, ma è difficile scordare i suoi anni da capitano, la grinta, la voglia e la passione che ha messo e trasmesso nei suoi sette anni in granata.