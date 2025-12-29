L’attaccante della terza Coppa Italia: 85 anni per Nestor Combin

Nato il 29 dicembre 1940 a Las Rosas, in Argentina, Nestor Combin muove i primi passi calcistici in Francia. Il padre era francese e ben presto sarà naturalizzato tale anche lui: con la nazionale francese otterrà 8 presenze e 4 reti. . L'Olympique Lione lo accoglie per le giovanili e anche tra i professionisti esordisce con la stessa maglia, arrivando a vincere una Coppa di Francia, nel 1964. Il successo e poi il trasferimento in Italia: Juventus e Varese sono le sue squadre, prima di passare al Torino nel 1966. Guidato prima da Bergamasco, poi da Rocco e infine da Fabbri, in tre stagioni in maglia granata Nestor Combin raccoglie 106 presenze, condite da 31 reti. Di grande rilevanza le sue marcature contro Bologna e Inter nelle ultime gare della Coppa Italia 1967/1968: sarà la terza Coppa Italia della storia del Toro. Nell'estate del 1969 segue Nereo Rocco al Milan. Appende gli scarpini al chiodo nel 1977, ma non prima di aver indossato le casacche di Metz, Red Star e Hyères.