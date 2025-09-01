Cristiano Biraghi festeggia 33 anni: tanti auguri al terzino granata

Cristiano Biraghi nasce il 1° settembre 1992 a Cernusco sul Naviglio. Proprio in Lombardia muove i suoi primi passi calcistici, con le giovanili di Atalanta, Inter e Pro Sesto. Con i nerazzurri di Milano la sua carriera da professionista non comincia mai: a concedergli minutaggio sono le esperienze in prestito con Juve Stabia, Cittadella, Catania, Chievo e in Spagna con il Granada. Nell'estate del 2016 passa al Pescara, dove riesce a mettersi in mostra con una stagione da titolare. Così nell'estate successiva si lega alla Fiorentina, dove rimane fino all'inverno del 2025. La sua esperienza in viola è interrotta soltanto da un anno passato in prestito all'Inter. A gennaio, l'ex capitano della Fiorentina si è trasferito al Torino in prestito, salvo poi essere riscattato dai granata per la cifra di 100 mila euro, dopo esserne diventato terzino sinistro titolare. Oggi Cristiano Biraghi compie 33 anni: tanti auguri al numero 34 granata da parte di tutta la Redazione di Toro News.