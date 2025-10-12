Mihai Popa compie 25 anni: tanti auguri al portiere rumeno

Nato a Costanza, in Romania, il 12 ottobre 2000, Mihai Popa cresce calcisticamente nell'Accademia Hagi, ma è con la squadra della propria città, il Farul Costanza, che debutta tra i professionisti a 18 anni da compiere. Qualche esperienza tra Astra Giurgiu, Rapid Bucarest e Voluntari lo porta l'8 giugno del 2023 ad essere acquistato dal Torino. Dopo una prima stagione in granata, torna in Romania, in prestito al Cluj, salvo poi tornare sotto la Mole. In questa stagione, con la partenza di Antonio Donnarumma in estate, Popa è il terzo portiere granata.